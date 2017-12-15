В Замоскворецком суде Москвы, где 15 декабря вынесут приговор экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву, перед началом заседания произошла драка. Меры безопасности возле суда усилены.
Конфликт, переросший в драку, произошел между бригадами разных СМИ. Как сообщает РЕН ТВ, представители прессы не поделили выгодное для съемки место, в итоге журналист ударил оператора в лицо и сломал ему камеру.
Меры безопасности в суде усилили дополнительными нарядами полиции. Как сообщает портал Life.ru, у входа в здание дежурят сотрудники полиции, они патрулируют и помещения внутри здания, еще несколько автобусов сотрудников правоохранительных органов стоят на территории суда.
В суд уже приехали адвокаты Алексея Улюкаева Дареджан Квеидзе и Тимофей Гриднев. Самого экс-министра доставили в суд на спецмашине ФСИН, так как он содержится под домашним арестом.
Прокуроры Павел Филипчук и Борис Непорожный потребовали для бывшего топ-чиновника наказание в 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 500 миллионов рублей и ряд других репрессивных моментов, напоминает «Национальная служба новостей». Защита настаивает на оправдании Улюкаева.
Экс-министру вменяется получение взятки в размере двух миллионов долларов США. Сотрудники ФСБ задержали бывшего высокопоставленного чиновника после встречи с Сечиным, на которой, предположительно, были переданы денежные средства. Улюкаев требовал денег за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций «Башнефти» в размере 50%.