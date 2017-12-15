{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ради показателей президентской кампании придется перекроить весь город
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,71
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
15 декабря 2017
12:25  15 декабря 2017 3

В суде перед оглашением приговора Улюкаеву произошла драка. Меры безопасности усилили

Алексей Улюкаев в суде. Москва, улюкаев алексей
Алексея Улюкаева доставили в суд на ограшение приговора автомобилем ФСИНФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
все новости сюжета

В Замоскворецком суде Москвы, где 15 декабря вынесут приговор экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву, перед началом заседания произошла драка. Меры безопасности возле суда усилены.

Конфликт, переросший в драку, произошел между бригадами разных СМИ. Как сообщает РЕН ТВ, представители прессы не поделили выгодное для съемки место, в итоге журналист ударил оператора в лицо и сломал ему камеру.

Меры безопасности в суде усилили дополнительными нарядами полиции. Как сообщает портал Life.ru, у входа в здание дежурят сотрудники полиции, они патрулируют и помещения внутри здания, еще несколько автобусов сотрудников правоохранительных органов стоят на территории суда.

В суд уже приехали адвокаты Алексея Улюкаева Дареджан Квеидзе и Тимофей Гриднев. Самого экс-министра доставили в суд на спецмашине ФСИН, так как он содержится под домашним арестом.

Прокуроры Павел Филипчук и Борис Непорожный потребовали для бывшего топ-чиновника наказание в 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 500 миллионов рублей и ряд других репрессивных моментов, напоминает «Национальная служба новостей». Защита настаивает на оправдании Улюкаева.

Экс-министру вменяется получение взятки в размере двух миллионов долларов США. Сотрудники ФСБ задержали бывшего высокопоставленного чиновника после встречи с Сечиным, на которой, предположительно, были переданы денежные средства. Улюкаев требовал денег за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций «Башнефти» в размере 50%.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров