ФСБ предотвратила крупные теракты в Петербурге

Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании семерых членов запрещенной террористической организации «Исламское государство» в Санкт-Петербурге. Террористы планировали устроить серию подрывов 16 декабря в местах массового скопления людей, в том числе с участием смертника.
У задержанных было изъято большое количество взрывчатых веществ, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы и экстремистская литература, сообщает Nation News. Также ФСБ ликвидировала лабораторию по изготовлению взрывчатки. Ячейкой террористической группировки руководили из-за рубежа через Telegram, передает RT.
Ранее ФСБ пресекла теракты, готовящиеся на Новый год и во время выборов президента. Террористические атаки в Московской области готовили выходцы из Центральной Азии, также предполагалось задействовать смертников.