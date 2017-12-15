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15 декабря 2017
17:42  15 декабря 2017 0

ФСБ предотвратила крупные теракты в Петербурге

Национальный антитеррористический комитет. Тактико-специальное учение
ФСБ сорвала планы террористовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании семерых членов запрещенной террористической организации «Исламское государство» в Санкт-Петербурге. Террористы планировали устроить серию подрывов 16 декабря в местах массового скопления людей, в том числе с участием смертника.

У задержанных было изъято большое количество взрывчатых веществ, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы и экстремистская литература, сообщает Nation News. Также ФСБ ликвидировала лабораторию по изготовлению взрывчатки. Ячейкой террористической группировки руководили из-за рубежа через Telegram, передает RT.

Ранее ФСБ пресекла теракты, готовящиеся на Новый год и во время выборов президента. Террористические атаки в Московской области готовили выходцы из Центральной Азии, также предполагалось задействовать смертников.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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