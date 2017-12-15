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15 декабря 2017
14 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
17:54  15 декабря 2017 0

В Екатеринбурге скончался легендарный борец с преступностью

Кладбище. Похороны.Архив. Челябинск., цветы, фуражка, полиция, милиция
Проводить сыщика в последний путь пришли сотни человекФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В уральской столице прошли похороны Валерия Барабанщикова — сооснователя легендарного подразделения системы МВД Управления по борьбе с организованной преступностью.

Барабанщиков был вторым руководителем в истории свердловского УОП (буква Б появилась в аббревиатуре позже). Он возглавил подразделение в наиболее сложные 90-е годы, когда на улицах Екатеринбурга вели откровенную войну криминальные группировки «Центр» и «Уралмаш». Действия свердловского УОП вынудили представителей «Уралмаша» устроить покушение на Барабанщикова. Тогда киллеры из спецназа ОПС выстрелили из гранатомета в окно милиционера. К счастью, обошлось без жертв.

«К сожалению, могу подтвердить, что свердловский гарнизон полиции постигла беда. Из рядов наших ветеранов ушел один из основателей подразделения по борьбе с организованной преступностью. Мне довелось быть лично с ним знакомым. Более того, мы совместно участвовали в задержании матерых преступников», — заявил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В качестве примера одной из громких операций УОП Горелых назвал похищение в Екатеринбурге иностранца Тин Ли Ху. «Это была настолько необычная ситуация, что из-за нее мог разразиться международный скандал. К счастью, этого не произошло благодаря высочайшему профессионализму свердловских сыщиков из подразделений УБОП, уголовного розыска. Тогда именно Барабанщиков был руководителем УБОП, а начальником УМВД по Екатеринбургу был Николай Овчинников, а я руководил пресс-службой городского УМВД, — отметил он. — В ходе спецоперации сыщики нашли похищенного человека и при силовой поддержке бойцов ОМОН спасли его».

Проводить легендарного сыщика в последний путь пришли сотни человек — не только родные и близкие, но и ветераны, действующие сотрудники свердловской полиции, в том числе врио начальника полиции главка полковник Александр Мазаев, представители нынешнего руководства УБОП. Валерий Барабанщиков, как участник боевых действий в Афганистане, был награжден орденом Красной Звезды и множеством ведомственных наград МВД России. Прощание с ним прошло с воинскими почестями.

Дмитрий Антоненков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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