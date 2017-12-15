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15 декабря 2017
Главные новости Москвы
22:20  15 декабря 2017 1

Трамп попросил помощи у России после разговора с Путиным

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
Трамп и Путин провели беседу по телефону 14 декабряФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы принять помощь от России в урегулировании ситуации вокруг Северной Кореи, но Москва якобы не идет навстречу Штатам. Об этом американский лидер рассказал журналистам, комментируя телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 14 декабря.

«Мы говорили о Северной Корее, потому что мы хотели бы их [России] помощи по Северной Корее. Россия не помогает, и мы хотели бы, чтобы Россия помогала — это очень важно», — цитирует Трампа ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что между Путиным и Трампом состоялся телефонный разговор по инициативе американских властей. В ходе беседы политики обсудили ситуацию на Корейском полуострове, которая вновь обострилась в конце ноября, когда Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск.

Виктор Дорофеев
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