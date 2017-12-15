Стало известно, насколько вырастут тарифы РЖД в 2018 году

22:42 15 декабря 2017 0

Индексация тарифов РЖД снизилась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила проиндексировать тарифы РЖД на 2018 год на 3,9%. Ранее действовала индексация 4,0%.

Документ приняли на заседании правления ФАС, передает RT. Также был установлен максимальный уровень повышения тарифов — 1,08. Отмечается, что ранее этот показатель составлял 1,10.

Как писало «URA.RU», в ноябре антимонопольщики направили претензию к РЖД из-за того, что билеты на плацкарт стоят дороже, чем на самолет. Также сообщалось, что «Российские железные дороги» по итогам 2017 года провалила антитеррористические проверки на вокзалах. Сотрудники силового ведомства смогли без всяких препятствий пронести туда муляжи взрывных устройств.