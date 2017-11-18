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18 ноября 2017
12:58  18 ноября 2017 0

В РЖД объяснили, почему плацкарт дороже самолета

Клипарты. Сургут , поезд, путешествие, пассажир, плацкарт, ржавая вода
В длительных поездках есть свои плюсыФото: Алексей Андронов © URA.RU

Условия и стоимость проезда в плацкартных вагонах поездов и на самолетах авиаперевозчиков-лоукостеров являются несопоставимыми величинами и сравнению не подлежат. Об этом заявили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании «РЖД» в ответ на претензию со стороны ФАС.

Низкая стоимость билетов на самолеты обусловлена ограничениями по времени и по количеству предлагаемых мест. А вот приобрести билет в плацкартный вагон дальнего следования возможно в любой момент по фиксированной цене, пояснили железнодорожники. При этом средние минимальные и средние максимальные тарифы в эконом-классе у авиаперевозчиков нередко разнятся до десяти раз раз. Кроме этого для авиапассажиров действуют серьезные ограничения по багажу и ручной клади, а также по возможности вернуть в кассу билет. В среднем билет в плацкарте на расстояние в 930 км составляет 1400 рублей, пишет газета «Ведомости».

Ранее Федеральная антимонопольная служба сравнила цены на билеты ФПК и авиакомпании «Победа». Эксперты заключили, что цена билета в плацкартный вагон стоит дороже, чем в купейный и даже чем на самолет. В процессе разбирательства с антимонопольщиками железнодорожники заявили, что прекращают продажу билетов в плацкартные и общие вагоны с датой отправления с 1 января 2018 года. Как уже сообщало «URA.RU», в ситуацию пришлось лично вмешаться премьер-министру Медведеву и монополист пошел на попятную.

Лев Истомин
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