Вокзалы РЖД провалили проверку на теракты. ВИДЕО

В ФСБ сообщили, что компания «Российские железные дороги» по итогам 2017 года провалила антитеррористические проверки на железнодорожных вокзалах. Сотрудники силового ведомства смогли без всяких препятствий пронести муляжи взрывных устройств на вокзалы.
За год сотрудники ФСБ 250 раз пытались пронести муляжи взрывных устройств на вокзалы и станции, в подавляющем большинстве случаев им это удавалось. Охрана вокзалов поймала «злоумышленников» лишь в 18% случаев, сообщает паблик Mash.
Самыми незащищенными, как выяснилось, являются железнодорожные станции в сельских населенных пунктах. Однако, как отметили в ФСБ, и в крупных городах охрана и сотрудники железнодорожных вокзалов не заметили пронесенной и подложенной на станциях «взрывчатки».
Осенью в России прошла волна ложных минирований вокзалов, аэропортов, торговых центров, правительственных учредений, а также школ и больниц. На Урале практически каждый день приходилось эвакуировать людей из зданий и искать взрывные устройства «по звонку». Волна минирований тогда захватила Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Сургут и другие уральские города.
Как рассказал «Национальной службе новостей» полковник запаса ФСБ, экс-руководитель подразделения по борьбе с терроризмом Владимир Луценко, под новогодние праздники угроза терактов повышается в несколько раз. «В борьбе с терроризмом существует такое правило: в сомнительных ситуациях исходим из худшего. Другого варианта нет, ведь речь идёт о жизнях мирных граждан. Безусловно, в праздники вероятность терактов возрастает. Злоумышленникам обеспечены массовое скопление людей и повышенный резонанс в случае осуществления, например, взрыва», — напоминает эксперт.
В Волгограде 29 декабря 2013 года в здании железнодорожного вокзала станции Волгоград на входе у досмотровой зоны произошёл взрыв. Тогда в результате теракта погибли 18 человек, 45 были ранены.