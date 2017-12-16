08:34 16 декабря 2017 0

Бузова тяжело пережила расставание с мужем Фото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова выпустила новый трек под названием «Wi-Fi», который многие поклонники сочли посланием бывшему мужу Дмитрию Тарасову, с который она развелась в конце прошлого года. Новая песня появилась на странице ведущей «Дома-2» в Instagram.

«Поплачу о тебе, я обещаю. Присядь, успокойся, не паникуй. Ведь я, как ты, в любовь не играю — меня ты хочешь, а получишь… Если хочешь, давай, себя на всех раздавай, если ты не мужчина, а Wi-Fi. Но со мной тебе точно ничего не словить — ты всё знаешь о сексе, но не о любви», — поет Бузова.

Обращаясь к своим поклонникам, телеведущая заявила, что ее личный пароль взломать можно только преданностью, любовью, усердием и упорством. «Девочки, мои принцессы, помните, мы с вами достойны только принцев. И я вас уверяю, они есть, и мы обязательно встретим их на дороге нашего женского счастья. Не стоит размениваться на #мужчинаWiFi», — советует певица.

В комментариях подписчики Бузовой бросились расхваливать новый трек, называя его «клевым» и «бомбическим», а также предположили, что композицию она посвятила бывшему мужу, футболисту московского «Локомотива» Дмитрию Тарасову.

Ранее в эфире шоу «Бабий бунт» на «Первом канале» Бузова рассказала о последних месяцах совместной жизни с экс-супругом. По ее словам, футболист изменял ей целый год, и многие не раз говорили ей об этом.