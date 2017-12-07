{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Утром предсказывало "URA.RU" предсказывало сегодняшнюю новость №1
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,29
Динамика за 2 недели
Евро 69,93
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
07 декабря 2017
15:37  07 декабря 2017 0

Бузова на скандальном шоу рассказала об изменах бывшего мужа

Бузова Ольга, бузова ольга
Бузова разоткровенничалась в эфире шоуФото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

В эфире шоу «Бабий бунт», которое транслируют на «Первом канале», ведущая Ольга Бузова рассказала о последних месяцах совместной жизни с бывшим мужем. По ее словам, Дмитрий Тарасов изменял ей целый год, и многие не раз говорили ей об этом.

Бывшая участница «Дома-2» начала откровения с признания в том, что однажды начала «с ровного места» раздражать Тарасова. «И когда все вокруг говорили: „У него есть другая“, я так же, как и ты, отвечала: „Нет! У него не может быть другой женщины. Да, у меня есть недостатки, но мы так любим друг друга, что всю жизнь будем вместе и умрем в один день“. А потом узнала, что у него год была другая женщина. И именно в то время, когда все начиналось, я начала его раздражать», — цитирует телеведущую сайт kp.ru.

Ранее стало известно о возможном закрытии скандальной программы «Бабий бунт». Изначально проект задумывался как женский аналог программы «Прожекторперисхилтон».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров