Бузова на скандальном шоу рассказала об изменах бывшего мужа

15:37 07 декабря 2017 0

Бузова разоткровенничалась в эфире шоу Фото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

В эфире шоу «Бабий бунт», которое транслируют на «Первом канале», ведущая Ольга Бузова рассказала о последних месяцах совместной жизни с бывшим мужем. По ее словам, Дмитрий Тарасов изменял ей целый год, и многие не раз говорили ей об этом.

Бывшая участница «Дома-2» начала откровения с признания в том, что однажды начала «с ровного места» раздражать Тарасова. «И когда все вокруг говорили: „У него есть другая“, я так же, как и ты, отвечала: „Нет! У него не может быть другой женщины. Да, у меня есть недостатки, но мы так любим друг друга, что всю жизнь будем вместе и умрем в один день“. А потом узнала, что у него год была другая женщина. И именно в то время, когда все начиналось, я начала его раздражать», — цитирует телеведущую сайт kp.ru.

Ранее стало известно о возможном закрытии скандальной программы «Бабий бунт». Изначально проект задумывался как женский аналог программы «Прожекторперисхилтон».