Светоотражающие жилеты стали обязательными для российских водителей

10:46 16 декабря 2017 0

Правительство России утвердило изменения в Правила дорожного движения Фото: Илья Московец © URA.RU

Российских водителей законодательно обязали носить светоотражающую одежду — куртки или жилеты. Правило действует, в первую очередь, в случаях вынужденной остановки автомобиля вне населенных пунктов.

Новый пункт Правил дорожного движения утвержден правительством России в субботу, 16 декабря. Он гласит, что водитель, покидая автомобиль при вынужденной остановке или ДТП вне населенных пунктов, в условиях ограниченной видимости, должен надеть жилет, куртку или накидку со светоотражающими полосами, передает Nation News.

Инициатива обязать водителей надевать светоотражающую одежду в темное время суток исходила от Министерства внутренних дел. В первую очередь, нововведение призвано изменить печальную статистику ДТП, в которых пострадавшими оказывались водители, вышедшие на дорогу. Согласно статистике, всего за шесть месяцев нынешнего года в России было зарегистрировано более 7,5 тысячи наездов на пешеходов. При этом 1321 человек погиб, 6537 были травмированы, сообщает RT.