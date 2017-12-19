11:41 19 декабря 2017 7

Бузова ждет верного ей молодого человека Фото: Ольга Бузова, Instagram

Телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими переживаниями из личной жизни. Она рассказала о причинах, почему спустя больше года после расставания с футболистом и бывшим мужем Дмитрием Тарасовым у нее нет молодого человека.

После развода ей было страшно и она даже погрузилась в депрессию, рассказала ведущая в Instagram. Потом Бузова начала искать причины в себе. Сейчас она не спешит строить отношения, сообщает Life.ru. Ведущая «Дома-2» не хочет встречаться с мужчинами «без принципов», которые приглашают на свидание других девушек, если от такого же предложения сначала отказалась она. «И пускай я буду наивной, но я буду верить в сказку. Либо я одна Королева у своего мужчины, либо это не мой мужчина! Только так», — заключила певица.

Многие пользователи Сети поддержали девушку. «Кто умеет ждать, тот получает лучшее… Я ей сочувствую…и желаю самого верного и хорошего мужчину, чтобы она наконец обрела счастье, стала Хорошей Мамой… Да уж, понимаю. Но вот вопрос разве: есть такие мужчины?» — написали поклонники. При этом часть комментаторов не разделила ее мнение: «Бредятина полная… Проще надо быть немного. Пусть отношение к тебе и будет у МЧ, как к королеве, но сама ты так вести себя не должна».

Ранее появились сообщения о том, что Ольга Бузова может стать героиней женской версии шоу «Холостяк» на ТНТ. Подробности не раскрываются, сама артистка хранит молчание, пишет «Подмосковье сегодня».