{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Маски-шоу в шикарных имениях провели на основании доноса. Сергей Маслов может вернуться в УрФО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,61
Динамика за 2 недели
Евро 69,17
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
19 декабря 2017
12:53  19 декабря 2017 10

В городах ЧМ-2018 ликвидируют бродячих собак и незаконные свалки

Встреча с матерью Басаргина. Екатеринбург, собаки, парк маяковского, бездомные животные, бродячие собаки, стая собак
В ЦПКиО, где будет работать фан-зона ЧМ-2018, бегают стаи диких собакФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
все новости сюжета

Мэры городов, организаторов ЧМ-2018, к началу января 2018 года должны предложить, как решить проблему с бездомными животными и улучшить экологическую ситуацию. Инициативы ждут в правительстве.

Об этом стало известно на совещании вице-премьера Виталия Мутко с представителями ведомств и чиновниками из регионов, сообщает Life. Мутко порекомендовал особо ориентироваться на сообщения о недостатках на местах в СМИ. Речь, в частности, шла о проблемах в Москве, которая несколько недель находится во власти смога. Вице-премьер также обратил внимание на Нижний Новгород, которому требуется оздоровление Волги. Росприроднадзор обнаружил незаконные свалки и в Сочи.

Дикие животные, по словам Виталия Мутко, это серьезная проблема для России: по данным зоозащитников, по улицам населенных пунктов бродят до двух миллионов собак. Гости чемпионата рискуют подвергнуться нападению диких стай хищников, поэтому вице-премьер потребовал решить эту проблему в городах, где пройдут матчи. Активисты уже поддержали вице-премьера.

«Мы поддерживаем то, о чем говорит Мутко: нужно гуманно решить вопрос с бездомными животными. Но в городах, где будут принимать чемпионат мира, нет такого количества приютов для приема собак и питомников, не заложены деньги на их постройку и на отлов, содержание, вакцинацию, кормление и выпуск. Есть опасения, что животных будут убивать», — отметил координатор Всероссийского зоозащитного движения России Владислав Рогимов.

Известно, что так поступали во время массовых спортивных соревнований в других странах. Так, в 2004 году перед Олимпиадой в Афинах животных травили: 80 мертвых собак тогда были найдены на курорте Саронида, где должны были остановиться члены британской олимпийской сборной. В Харькове перед играми ЧЕ-2012 сотрудники соответствующей службы разбросали по улицам куски отравленного мяса, благодаря чему в городе на время решили проблему диких собак.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров