В городах ЧМ-2018 ликвидируют бродячих собак и незаконные свалки

12:53 19 декабря 2017 10

В ЦПКиО, где будет работать фан-зона ЧМ-2018, бегают стаи диких собак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэры городов, организаторов ЧМ-2018, к началу января 2018 года должны предложить, как решить проблему с бездомными животными и улучшить экологическую ситуацию. Инициативы ждут в правительстве.

Об этом стало известно на совещании вице-премьера Виталия Мутко с представителями ведомств и чиновниками из регионов, сообщает Life. Мутко порекомендовал особо ориентироваться на сообщения о недостатках на местах в СМИ. Речь, в частности, шла о проблемах в Москве, которая несколько недель находится во власти смога. Вице-премьер также обратил внимание на Нижний Новгород, которому требуется оздоровление Волги. Росприроднадзор обнаружил незаконные свалки и в Сочи.

Дикие животные, по словам Виталия Мутко, это серьезная проблема для России: по данным зоозащитников, по улицам населенных пунктов бродят до двух миллионов собак. Гости чемпионата рискуют подвергнуться нападению диких стай хищников, поэтому вице-премьер потребовал решить эту проблему в городах, где пройдут матчи. Активисты уже поддержали вице-премьера.

«Мы поддерживаем то, о чем говорит Мутко: нужно гуманно решить вопрос с бездомными животными. Но в городах, где будут принимать чемпионат мира, нет такого количества приютов для приема собак и питомников, не заложены деньги на их постройку и на отлов, содержание, вакцинацию, кормление и выпуск. Есть опасения, что животных будут убивать», — отметил координатор Всероссийского зоозащитного движения России Владислав Рогимов.

Известно, что так поступали во время массовых спортивных соревнований в других странах. Так, в 2004 году перед Олимпиадой в Афинах животных травили: 80 мертвых собак тогда были найдены на курорте Саронида, где должны были остановиться члены британской олимпийской сборной. В Харькове перед играми ЧЕ-2012 сотрудники соответствующей службы разбросали по улицам куски отравленного мяса, благодаря чему в городе на время решили проблему диких собак.