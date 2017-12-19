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19 декабря 2017
13:20  19 декабря 2017 12

Участница «Давай поженимся» рассказала об обмане Гузеевой. «С женихом мы не встретились»

К Ларисе Гузеевой на программу приходят подставные женихиФото: Лариса Гузеева, Instagram

Участницы шоу «Давай поженимся» обвинили телеведущих Ларису Гузееву и Розу Сябитову в том, что происходящее в программе подстроено. Как рассказала невеста Алена Жалимова, богатого жениха предоставляют девушкам только на время съемок.

По ее словам, все факты о жизни участников и участниц шоу выдают, «слегка гиперболизировав». «Например, у меня действительно были серьезные отношения когда-то и дело шло к свадьбе, но никакое платье на свадьбу я не выбирала, а ведущие именно так обрисовали ситуацию», — цитирует девушку портал «Дни.ру».

Настоящим же шоком для нее стало то, что после съемок никаких контактов с женихом, которому по уверениям Сябитовой и Гузеевой они «идеально подходят», не было. «Мы выбрали друг друга, но с женихом после программы мы так и не встретились. Ни в какой Сочи не поехали тем более», — отметила участница. По ее словам, сказка закончилась именно в тот момент, когда софиты погасли и режиссер дал команду: «Спасибо, снято!» По ее словам, избранник в тот же вечер закрутил роман в ночном клубе с блондинкой, которая также участвовала в программе.

Нина Калинина
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