17:01 19 декабря 2017 4

Депутат обратился с запросами в прокуратуру и МЧС Фото: Владимир Бурматов, Instagram

В Челябинске произошел очередной катаклизм. На фоне постоянного смога над городом, о котором регулярно сообщает «URA.RU», появилась новая беда. Новые порции дыма в городской воздух начали поставлять переработчики вторсырья. В Челябинске по ночам уничтожают старые железнодорожные составы самым примитивным способом — их сжигают. Очевидцы сняли это на видео.

«Оставшиеся в живых жители Челябинска! Вас травят, а вы молчите? Это ни ГОК и не карьер, это ООО „Транслом“, дельцы жгут списанные пассажирские вагоны целыми составами! Они загоняют в склад по несколько вагонов и выжигают весь пластик и утеплитель. А лом режут и сдают. И делают это прямо сейчас! Посмотрите в окно, и вы увидите дым со стороны Троицкого Тракта и поселка Локомотивный. Наберите 112 попросите зарегистриовать жалобу на задымление. Сделайте хоть шаг к чистому воздуху!» — написала в сети Дарья Водянова.

О том, каким образом уничтожают вагоны, узнал челябинский депутат Госдумы, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды с Владимир Бурматов.

«В Челябинске, кажется, очередная экологическая напасть: жгут вагоны (такая своеобразная утилизация), из-за чего целые районы заволокло едким дымом. Продолжается эта напасть уже несколько дней. Сегодня направил депутатские запросы на имя Прокурора Челябинской области Александра Кондратьева и на имя начальника ГУ МЧС России по Челябинской области Юрия Буренко с просьбой провести проверку сообщений жителей о том, что в районе челябинского вокзала производится незаконная утилизация пассажирских вагонов, которые попросту сжигаются по ночам одной из коммерческих компаний, расположенных в этом районе. Аналогичный депутатский запрос был направлен парламентарием и в территориальное подразделение Росприроднадзора по Челябинской области», — написал Владимир Бурматов на своей странице в Instagram.

По словам депутата, уже три дня не смолкает его телефон, постоянно звонят челябинцы и сообщают о случившемся.