{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Маски-шоу в шикарных имениях провели на основании доноса. Сергей Маслов может вернуться в УрФО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,61
Динамика за 2 недели
Евро 69,17
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
19 декабря 2017
17:01  19 декабря 2017 4

«Вас травят, а вы молчите?» Челябинцев возмутил появившийся ночью «едкий дым». ВИДЕО

Депутат обратился с запросами в прокуратуру и МЧСФото: Владимир Бурматов, Instagram
новость из сюжета:
Смог накрыл Челябинск
все новости сюжета

В Челябинске произошел очередной катаклизм. На фоне постоянного смога над городом, о котором регулярно сообщает «URA.RU», появилась новая беда. Новые порции дыма в городской воздух начали поставлять переработчики вторсырья. В Челябинске по ночам уничтожают старые железнодорожные составы самым примитивным способом — их сжигают. Очевидцы сняли это на видео.

«Оставшиеся в живых жители Челябинска! Вас травят, а вы молчите? Это ни ГОК и не карьер, это ООО „Транслом“, дельцы жгут списанные пассажирские вагоны целыми составами! Они загоняют в склад по несколько вагонов и выжигают весь пластик и утеплитель. А лом режут и сдают. И делают это прямо сейчас! Посмотрите в окно, и вы увидите дым со стороны Троицкого Тракта и поселка Локомотивный. Наберите 112 попросите зарегистриовать жалобу на задымление. Сделайте хоть шаг к чистому воздуху!» — написала в сети Дарья Водянова.

О том, каким образом уничтожают вагоны, узнал челябинский депутат Госдумы, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды с Владимир Бурматов.

«В Челябинске, кажется, очередная экологическая напасть: жгут вагоны (такая своеобразная утилизация), из-за чего целые районы заволокло едким дымом. Продолжается эта напасть уже несколько дней. Сегодня направил депутатские запросы на имя Прокурора Челябинской области Александра Кондратьева и на имя начальника ГУ МЧС России по Челябинской области Юрия Буренко с просьбой провести проверку сообщений жителей о том, что в районе челябинского вокзала производится незаконная утилизация пассажирских вагонов, которые попросту сжигаются по ночам одной из коммерческих компаний, расположенных в этом районе. Аналогичный депутатский запрос был направлен парламентарием и в территориальное подразделение Росприроднадзора по Челябинской области», — написал Владимир Бурматов на своей странице в Instagram.

По словам депутата, уже три дня не смолкает его телефон, постоянно звонят челябинцы и сообщают о случившемся.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров