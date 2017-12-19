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Тюменцы соревнуются за самую лысую елку 8. Воробей объел тюменцев 21:43 19 декабря 2017 1 «Я в шоке». Тюменец рассказал, что частная клиника принимает пациентов «в гараже» В таком здании в Тобольске принимает частная медклиника Фото: предоставлено Иваном Ю. Тюменец заподозрил тобольскую частную медклинику в том, что она принимает пациентов в гараже. Мужчина написал заявления главе Тобольска Владимиру Мазуру, в Росреестр и начальнику областного УМВД Юрию Алтынову. Полицейские начали проверку, а Росреестр уже изучил ситуацию и пришел к выводу: нарушения есть. Как рассказал корреспонденту «URA.RU» тюменец Иван Ю., речь идет о тюменской клинике ООО «Регионмед», которая работает также и в Тобольске на улице Семена Ремезова, 49 Г/1. В медучреждение тюменец зашел в августе, и остался в шоке от увиденного. По словам горожанина, клиника похожа на пристрой к гаражам, обшитый сайдингом — причем на этом сооружении владелец здания надстроил мансарду. «Это здание тоже является гаражом, — полагает собеседник агентства. — А в надстроенный чердак по правилам даже отопление нельзя проводить». Областное управление Росреестра нарушения все же нашло Фото: предоставлено Иваном Ю. Между тем, говорит тюменец, клиника функционирует и ведет прием как пациентов, в том числе мигрантов для выдачи им медицинского заключения, требуемого для УФМС. «Там узкие коридоры, в которых одновременно сидят дети, которых привели на прием, и толпы мигрантов, это я видел сам. Налицо пересечение потоков взрослого населения и детского населения, являющихся гражданами Российской Федерации, с потоком иностранных граждан, еще не прошедших медицинское освидетельствование, — рассказал Иван. — В кабинете УЗИ окна вообще нет, хотя по всем нормам оно должно быть. А главное — здание является техническим помещением, и медицинская клиника там находиться не может». В итоге мужчина не стал пользоваться услугами тобольского филиала «Регионмеда». Тюменец направил обращения главе Тобольска Владимиру Мазуру, в Кадастровую палату Тюменской области, начальнику регионального УМВД Юрию Алтынову, в Росздравнадзор и в Роспотребнадзор. В заявлениях он сообщил, границы здания выходят за красные линии земельного участка — а это является грубейшим нарушением, и строение подлежит сносу; что владелец самовольно произвел реконструкцию здания и надстроил чердак; что вид разрешенного использования земельного участка — «под нежилое помещение (хозяйственный блок)», а следовательно, там не может находиться медицинская клиника. Полицейским тюменец написал, что у клиники не было лицензии для выдачи мигрантам в Тобольске заключений об отсутствии заболевания наркоманией, а значит, фирма помогает легализовать незаконную миграцию. Полиция Тобольска, куда было перенаправлено из областного УМВД письмо Ивана Ю., после проверки в возбуждении уголовного дела отказала. «Информация, изложенная в заявлении не подтвердилась», — пояснили в пресс-службе регионального УМВД. В прокуратуре пока проверка по заявлению тюменца не окончена. В областном «Центре хранения учетно-технической документации» дотошному горожанину сообщили — по данным техинвентаризации в 2005 году площадь здания составляла 332 кв. метра, а в 2013 выросла до 712 кв. метров — там появились мансардный этаж, лестницы и исчезло крыльцо. Согласно ответу из региональной кадастровой палаты, в ведомстве документы, подтверждающие реконструкцию нежилого здания на улице Ремезова, 49 Г/1, отсутствуют. «Как медицинское учреждение может принимать пациентов в самовольно переделанном здании?», — задается вопросом тюменец. Иван выяснил, что клиника находится в одном «гараже» с ООО «Санэпидблагополучие», учредителем которой является тоболяк Василий Кожедуб. Тюменец даже запросил выписки из Росреестра — согласно документам, Кожедуб значится владельцем участка и здания по адресу Ремезова, 49 Г/1. По стечению обстоятельств полный тезка хозяина фирмы занимает должность председателя Общественной палаты Тобольска. Здание очень похоже на такой же гаражный бокс, как строение слева, считает тюменец Фото: предоставлено Иваном Ю. Директор ООО «Регионмед» Геннадий Прибытков все обвинения тюменца отмел. «Нам выдавали лицензию два года назад, все проверили, все документы у нас есть, — сообщил он, подчеркнув, что претензии к зданию в Тобольске также несостоятельны. — Там находится поликлиника „Санэпидблагополучение“, мы у них арендуем. Работаем уже давно, а в этом году в город зашли конкуренты. Это они пишут, а этому человеку просто заплатили». В пресс-службе администрации Тобольска корреспонденту «URA.RU» сообщили, что проверку по обращению Ивана Ю. проводил городской комитет по градостроительной политике. «Проверка прошла в рамках полномочий администрации города, и в рамках наших полномочий нарушений не выявлено», — отметили в пресс-службе. Между тем, в официальном ответе Ивану Ю. из управления Росреестра по Тюменской области сказано, что «в результате проведенной проверки выявлено нарушение требований ст. 25 и ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации. В отношении собственника земельного участка вынесены предписания об устранении выявленных нарушений требований земельного законодательства». Учредителем ООО «Регионмед», по данным из открытых источников, является Марина Давиташвили. Ей же принадлежит ООО «РегионМед-86» в Сургуте — судя по данным «Дубльгис», компания именуется как «Центр медицинских комиссий для иностранных граждан». В Тюмени «Регионмед» занимает помещения в здании на улице Тимофея Чаркова, 8 Б. В этом же здании находится филиал «Паспортно-визового сервиса» МВД РФ. Надежда Карташова © Служба новостей «URA.Ru» {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}