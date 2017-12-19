Тюменец заподозрил тобольскую частную медклинику в том, что она принимает пациентов в гараже. Мужчина написал заявления главе Тобольска Владимиру Мазуру, в Росреестр и начальнику областного УМВД Юрию Алтынову. Полицейские начали проверку, а Росреестр уже изучил ситуацию и пришел к выводу: нарушения есть.
Как рассказал корреспонденту «URA.RU» тюменец Иван Ю., речь идет о тюменской клинике ООО «Регионмед», которая работает также и в Тобольске на улице Семена Ремезова, 49 Г/1. В медучреждение тюменец зашел в августе, и остался в шоке от увиденного. По словам горожанина, клиника похожа на пристрой к гаражам, обшитый сайдингом — причем на этом сооружении владелец здания надстроил мансарду. «Это здание тоже является гаражом, — полагает собеседник агентства. — А в надстроенный чердак по правилам даже отопление нельзя проводить».
Между тем, говорит тюменец, клиника функционирует и ведет прием как пациентов, в том числе мигрантов для выдачи им медицинского заключения, требуемого для УФМС.
«Там узкие коридоры, в которых одновременно сидят дети, которых привели на прием, и толпы мигрантов, это я видел сам. Налицо пересечение потоков взрослого населения и детского населения, являющихся гражданами Российской Федерации, с потоком иностранных граждан, еще не прошедших медицинское освидетельствование, — рассказал Иван. — В кабинете УЗИ окна вообще нет, хотя по всем нормам оно должно быть. А главное — здание является техническим помещением, и медицинская клиника там находиться не может». В итоге мужчина не стал пользоваться услугами тобольского филиала «Регионмеда».
Тюменец направил обращения главе Тобольска Владимиру Мазуру, в Кадастровую палату Тюменской области, начальнику регионального УМВД Юрию Алтынову, в Росздравнадзор и в Роспотребнадзор. В заявлениях он сообщил, границы здания выходят за красные линии земельного участка — а это является грубейшим нарушением, и строение подлежит сносу; что владелец самовольно произвел реконструкцию здания и надстроил чердак; что вид разрешенного использования земельного участка — «под нежилое помещение (хозяйственный блок)», а следовательно, там не может находиться медицинская клиника.
Полицейским тюменец написал, что у клиники не было лицензии для выдачи мигрантам в Тобольске заключений об отсутствии заболевания наркоманией, а значит, фирма помогает легализовать незаконную миграцию. Полиция Тобольска, куда было перенаправлено из областного УМВД письмо Ивана Ю., после проверки в возбуждении уголовного дела отказала. «Информация, изложенная в заявлении не подтвердилась», — пояснили в пресс-службе регионального УМВД.
В прокуратуре пока проверка по заявлению тюменца не окончена.
В областном «Центре хранения учетно-технической документации» дотошному горожанину сообщили — по данным техинвентаризации в 2005 году площадь здания составляла 332 кв. метра, а в 2013 выросла до 712 кв. метров — там появились мансардный этаж, лестницы и исчезло крыльцо.
Согласно ответу из региональной кадастровой палаты, в ведомстве документы, подтверждающие реконструкцию нежилого здания на улице Ремезова, 49 Г/1, отсутствуют. «Как медицинское учреждение может принимать пациентов в самовольно переделанном здании?», — задается вопросом тюменец.
Иван выяснил, что клиника находится в одном «гараже» с ООО «Санэпидблагополучие», учредителем которой является тоболяк Василий Кожедуб. Тюменец даже запросил выписки из Росреестра — согласно документам, Кожедуб значится владельцем участка и здания по адресу Ремезова, 49 Г/1. По стечению обстоятельств полный тезка хозяина фирмы занимает должность председателя Общественной палаты Тобольска.
Директор ООО «Регионмед» Геннадий Прибытков все обвинения тюменца отмел. «Нам выдавали лицензию два года назад, все проверили, все документы у нас есть, — сообщил он, подчеркнув, что претензии к зданию в Тобольске также несостоятельны. — Там находится поликлиника „Санэпидблагополучение“, мы у них арендуем. Работаем уже давно, а в этом году в город зашли конкуренты. Это они пишут, а этому человеку просто заплатили».
В пресс-службе администрации Тобольска корреспонденту «URA.RU» сообщили, что проверку по обращению Ивана Ю. проводил городской комитет по градостроительной политике. «Проверка прошла в рамках полномочий администрации города, и в рамках наших полномочий нарушений не выявлено», — отметили в пресс-службе.
Между тем, в официальном ответе Ивану Ю. из управления Росреестра по Тюменской области сказано, что «в результате проведенной проверки выявлено нарушение требований ст. 25 и ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации.
В отношении собственника земельного участка вынесены предписания об устранении выявленных нарушений требований земельного законодательства».
Учредителем ООО «Регионмед», по данным из открытых источников, является Марина Давиташвили. Ей же принадлежит ООО «РегионМед-86» в Сургуте — судя по данным «Дубльгис», компания именуется как «Центр медицинских комиссий для иностранных граждан». В Тюмени «Регионмед» занимает помещения в здании на улице Тимофея Чаркова, 8 Б. В этом же здании находится филиал «Паспортно-визового сервиса» МВД РФ.