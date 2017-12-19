Губернатор Кобылкин впервые прокомментировал историю с «золотыми унитазами»

20:25 19 декабря 2017 0

Дмитрий Кобылкин рассказал, что из золота у него только кольцо Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин во время своей «прямой линии» ответил на вопрос о «дорогой элитной сантехнике». Он заявил, что все это чьи-то происки. Никаких «золотых унитазов» у него нет.

«Мне тяжело комментировать эти случаи. Ямал хорошо живет, кто-то сравнивает. Возможно зависть это. Может быть это связано, что мы эффективно проводим правоохранительные действия. Может быть враги, как у любого развивающегося региона успешного, у нас есть свои враги. Дочка пришла со школы, спросила: „Папа, покажи, где у нас… (пытается изобразить руками унитаз)“. Мне это не нужно. У меня из золота только обручальное кольцо. Я его ношу. Больше мне не нужно», — рассказал Дмирий Кобылкин.

«Новая газета» ранее, напомним, опубликовала материал, что для резиденции губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа был куплен унитаз за 8 млн рублей. Пресс-служба Дмитрия Кобылкина в официальном сообщении заявила, что опубликованные сметы — это фейк, и назвала эти публикации информационной атакой на губернатора. Фонд «Ямал», оплачивавший ремонт в комплексе, который в народе называют «губернаторской дачей» и фигурировавший в материале «Новой газеты», подал на издание в суд за клевету.