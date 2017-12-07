08:43 07 декабря 2017 0

Жуналистам придется ответить в суде за золотые унитазы Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Арбитражном суде Москвы зарегистрирован иск регионального инновационно-инвестиционного фонда «Ямал» к «Новой газете», которая опубликовала статью о том, что якобы для резиденции губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа был куплен унитаз за 8 млн рублей.

В ноябре на страницах газеты вышел материал Ирека Муртазина, в котором было указано, что для гостиничного комплекса «Ямальский» в Салехарде за счет регионально бюджета якобы приобрели эксклюзивный унитаз из Италии стоимостью более 8 млн рублей. Журналист утверждал, работы по ремонту и замене сантехники якобы оплачивались из регионального фонда «Ямал», а сам комплекс является резиденцией главы региона.

Иск фонд «Ямал» подал на редакцию «Новой газеты» и автора статьи 5 декабря. Как пишет ТАСС, пока не ясно принял ли суд это дело к производству. Изданию в фонде уточнили, что иск связан с публикацией в «Новой газете» недостоверной информации о ремонте гостиничного комплекса «Ямальский».

Как ранее писало «URA.RU», статья стала второй за последние полгода кампанией по дискредитации руководителя ЯНАО Дмитрия Кобылкина. «Автор, осуждённый за клевету, продолжает отрабатывать заказные материалы против главы региона», — заявила нашему изданию пресс-секретарь ямальского губернатора Наталья Хлопунова. Она подчеркнула, что информация в статье не соответствует действительности. Кроме того, Хлопунова заявила, что гостиничный комплекс не является резиденцией губернатора.

Работы по ремонту в гостиничном комплексе «Ямальский» проводило ОАО «Гефест» еще несколько лет назад. Как уточнил агентству гендиректор компании Денис Кремлев, в статье были использованы ненастоящие документы. Строительная компания также выразила намерение подать заявление в суд о подлоге и клевете.

Предыдущая волна материалов была связана с деятельностью компании «Ямалкоммунэнерго». Ее акционеры и менеджмент также оперативно опровергли все обвинения. В московском арбитраже на днях должно начаться рассмотрение исков о защите чести и достоинства бизнесменов. Тогда было установлено, что заказчиком материалов выступает предприниматель Олег Ситников, которого власти и прокуратура стараются заставить соблюдать закон.