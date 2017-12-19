{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Маски-шоу в шикарных имениях провели на основании доноса. Сергей Маслов может вернуться в УрФО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,61
Динамика за 2 недели
Евро 69,17
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
19 декабря 2017
20:32  19 декабря 2017 0

В Тюмени двое свердловчан расстреляли автобус с пассажирами. ВИДЕО

Евгений Куйвашев в Хомутовке., пм, пистолет макарова
Мужчины заявили полицейским, что выстрел был самопроизвольныйФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени 19 декабря двое мужчин открыли огонь из пневматического оружия по проезжающему мимо транспорту. По сообщениям СМИ, в результате было разбито окно маршрутного автобуса, двигавшегося по маршруту №5.

Инцидент произошел на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы, пишет ng72.ru. Никто из горожан не пострадал. На место выехали сотрудники полиции и задержали подозреваемых. Ими оказались 31-летний и 41-летний уроженцы Свердловской области.

В пресс-службе городского УМВД сообщили, что оба подозреваемых безработные. Мужчины рассказали, что открыли огонь случайно, якобы выстрел был самопроизвольный. В Сети появились видео с места происшествия. На них очевидцы говорят, что злоумышленники стреляли по транспорту специально. Сейчас полицейские проводят проверку.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров