20:32 19 декабря 2017 0

Мужчины заявили полицейским, что выстрел был самопроизвольный Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени 19 декабря двое мужчин открыли огонь из пневматического оружия по проезжающему мимо транспорту. По сообщениям СМИ, в результате было разбито окно маршрутного автобуса, двигавшегося по маршруту №5.

Инцидент произошел на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы, пишет ng72.ru. Никто из горожан не пострадал. На место выехали сотрудники полиции и задержали подозреваемых. Ими оказались 31-летний и 41-летний уроженцы Свердловской области.

В пресс-службе городского УМВД сообщили, что оба подозреваемых безработные. Мужчины рассказали, что открыли огонь случайно, якобы выстрел был самопроизвольный. В Сети появились видео с места происшествия. На них очевидцы говорят, что злоумышленники стреляли по транспорту специально. Сейчас полицейские проводят проверку.