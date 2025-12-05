Финансист Шнейдерман: у рекордного курса рубля есть четыре причины

Рубль рекордно рос в начале декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Укрепление рубля и одновременное снижение курса доллара в начале декабря связано с макроэкономической стабильностью в России и изменением структуры внешнеторговых расчетов. Также роль играют низкий спрос на иностранную валюту и действия импортеров, рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

«Сейчас в его пользу играют макроэкономическая стабильность в России, положительный торговый баланс, низкий спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и значительный рост доли использования рубля в расчетах при внешнеэкономической деятельности», — комментирует Шнейдерман агентству «Прайм».

Эксперт пояснил, что компании активнее проводят экспортные расчеты в рублях, что снижает потребность бизнеса в валюте и поддерживает курс национальной денежной единицы. Низкий импортный спрос на доллар и юань, по оценке аналитика, также ограничивает давление на рубль. Дополнительным фактором он назвал устойчивые показатели платежного баланса: поступление валютной выручки от экспорта превышает объемы ее оттока, что формирует избыточное предложение иностранной валюты на рынке.

