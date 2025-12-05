В Госдуме предупредили об опасностях новогодних открыток

Опасные открытки можно получить через мессенджеры Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Мошенники начали массово рассылать россиянам фальшивые «новогодние открытки», которые на самом деле представляют собой вредоносные файлы и могут использоваться для кражи персональных данных. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта партии «Единая Россия» «Цифровая Россия» Антон Немкин. По данным парламентария, атаки уже зафиксированы в преддверии новогодних праздников в разных регионах страны.

«Мошенники традиционно используют праздничный период для активизации своих схем, и рассылка „новогодних открыток“ с вредоносным ПО — один из самых популярных приемов», — заявил Антон Немкин, его цитирует РИА Новости.

Немкин уточнил, что злоумышленники рассылают файлы, которые визуально выглядят как изображения, анимации или видеоролики с поздравлениями, однако внутри могут содержать программы для удаленного доступа к устройству, перехвата переписки или сборщика паролей. После открытия такой «открытки» мошенники получают возможность выйти к банковским приложениям, личным кабинетам и хранилищам паролей пользователя, что создает риск значительных финансовых потерь и утечки конфиденциальной информации.

