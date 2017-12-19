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19 декабря 2017
21:29  19 декабря 2017 1

В Киеве рассказали, как заберут Крым у России

Визит Дениса Паслера на Уралэлектромаш и КУМЗ. Каменске-Уральском, крым, географическая карта
Украинские власти надеются, что Россия сама захочет вернуть полуостровФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Украина может вернуть себе Крым, только если на Россию постоянно будет оказываться давление и применяться санкции, заявил украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак. Чиновник заметил, что Москва должна заплатить «очень дорого за свою политику».

Грымчак в интервью изданию «Апостроф» сказал, что механизм возвращения Крыма и самопровозглашенных ДНР и ЛНР под контроль Украины одинаков. «Это давление: экономическое, финансовое и другое. То есть это очень серьезные санкции», — приводит РИА «Новости» цитату Грымчака. Замминистра считает, что для Москвы необходимо сделать содержание Крыма «настолько токсичным», чтобы Россия была сама рада вернуть территорию.

В марте 2014 года на территории Крыма прошел референдум посвященный воссоединению с Россией. В итоге 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина итоги народного голосования не признает и считает полуостров временно оккупированной территорией.

После того, как полуостров стал частью России, власти страны начали строить к нему мост от Кубани протяженностью 19 километров. Стоимость проекта составляет почти 230 млрд рублей. 17 декабря в России завершилось голосование за название объекта. Победу одержал вариант «Крымский мост». Название оценил и экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев, Крым — это лучший российский бренд, поэтому лучше названия и не придумать, цитирует его портал «Подмосковье сегодня».

Виктор Дорофеев
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