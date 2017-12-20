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20 декабря 2017
19 декабря 2017
18 декабря 2017
11:34  20 декабря 2017 0

Тюменцы вынуждены ходить по скользкой поверхности реки, чтобы попасть в магазин. ФОТО

Жители Левобережья вынуждены ходить по скользкому льду, чтобы попасть в магазинФото Тобольск.Информ

В Тобольске появилась ледовая переправа через Иртыш. Пока что по ней могут передвигаться пешеходы и автолюбители на транспорте грузоподъемностью до пяти тонн. Однако жители Левобережья недовольны качеством ледяной дороги — она очень скользкая.

Сотрудники службы обеспечения безопасности на воде, ответственные за намывание переправы, старались успеть до новогодних праздников, сообщает «Тобольск.Информ». Теперь у горожан появилась возможность сводить детей на елку в центре Тобольска, прогуляться по магазинам и встретить Новый год не в изоляции.

Люди вынуждены тащить на себе все накупленное добро
Фото Тобольск.Информ

Пешеходы, которые уже попробовали пройтись по новой переправе, жалуются. Лед на дороге покрыт водой, и поскользнуться в таких условиях проще простого. Инструктор службы обеспечения безопасности на воде Надежда Чикова рассказала, что понимает претензии жителей Левобережья. Она винит в ситуации погодные условия, которые мешают намыву переправы.

Чикова отметила, что дорога, которая вызывает недовольства горожан, и не предназначена для пешеходов. Для них на Иртыше заливают отдельную зону, где воды гораздо меньше, однако до нее дальше идти.

Напомним, работа над возведением ледовой трехполосной переправы для транспорта началась еще 28 ноября. Ее планируют закончить к 13 января.

Дарья Казакова
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