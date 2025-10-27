На трассе под Тюменью, по пути к «Липовому острову», вспыхнула Газель
Автомобиль загорелся 27 октября около 22 часов
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Под Тюменью вечером 27 октября на объездной дороге в сторону дачного поселка «Липовый остров» загорелась «Газель». Об этом пишут взволнованные местные жители в группу «ВКонтакте» «ЧС Тюмень».
«Горит „Газель“ по дороге в сторону Липового острова», — пишут в паблике. Местные жители стали массово делиться кадрами горящей машины в социальных сетях.
Информации о пострадавших нет. По словам тюменцев, службы спасения еще не приехали, детали происшествия уточняются.
Ранее URA.RU писало, что на 62-м километре подъезда к городу Тюмень произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes-Benz и грузовика HINO. Водитель Mercedes, не имея права управления, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком, что привело к возгоранию автомобиля.
