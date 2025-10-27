На трассе под Тюменью, по пути к «Липовому острову», вспыхнула Газель

Автомобиль загорелся 27 октября около 22 часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Под Тюменью вечером 27 октября на объездной дороге в сторону дачного поселка «Липовый остров» загорелась «Газель». Об этом пишут взволнованные местные жители в группу «ВКонтакте» «ЧС Тюмень».

«Горит „Газель“ по дороге в сторону Липового острова», — пишут в паблике. Местные жители стали массово делиться кадрами горящей машины в социальных сетях.

Информации о пострадавших нет. По словам тюменцев, службы спасения еще не приехали, детали происшествия уточняются.

