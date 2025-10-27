Опасно мотало по сторонам: в Тюмени водитель иномарки врезался в такси на остановке

По данным очевидцев, водитель иномарки значительно превысил скорость Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени около 22:00 на улице Федюнинского напротив ТЦ «Три богатыря» автомобиль Chevrolet Lacetti врезался в такси, стоявшее в кармане автобусной остановки. Об этом рассказали очевидцы в telegram-канале «Тюмень новости».

«Федюнинского, напротив „Трех богатырей“. Такси стояло в кармане автобусной остановки... Этот белый Chevrolet Lacetti обогнал меня с бешеной скоростью, и еще его как-то опасно мотало по сторонам!» — делятся подписчики.

Водителя такси, находившегося в автомобиле во время удара, извлекли из машины и передали команде скорой помощи в течение трех минут. Состояние о пострадавших уточняется.

Продолжение после рекламы