18:45 05 декабря 2017 0

Переправляться через Иртыш на машинах начнут только в январе Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Жители левобережной части Тобольска до середины января останутся закрытыми в пределах своей территории. Возможность перебраться через Иртыш на автомобиле они получат вместе с появлением ледовой переправы.

О том, как будет создаваться переправа и о мероприятиях по обеспечению жителей Левобережья всем необходимым, поговорили на заседании коллегии администрации Тобольска. Напомним, что в летнее время сообщение между берегами реки идет с помощью парома.

После того, как убрали паром, в Иртыше осталась полынья. Пока на ней не образовался достаточный слой льда, люди передвигались по мосткам. По словам начальника службы обеспечения безопасности на воде Евгения Чикова, работа над возведением ледовой трехполосной переправы для транспорта началась еще 28 ноября, и если погода не подкинет сюрпризов, все закончат к 13 января. Уже назначен бригадир, ответственный за ее строительство и содержание, специалисты обеспечены всей техникой. Для безопасности тоболяков на обоих берегах в районе будущей переправы изменили направление света фонарей и установили запрещающие знаки. Созданы стационарные посты, откуда ведется видеонаблюдение за обстановкой. В ближайших планах — установить дополнительную осветительную вышку.

По заверениям руководителя администрации Левобережья Татьяны Кравченко, жители отрезанного района не останутся без поддержки и социальных гарантий. Бригада скорой медицинской помощи будет продолжать круглосуточное дежурство на этой территории, не прекратят и доставку почты с тобольского почтамта. По сообщениям журналистов городского портала «Тобольск-Информ», газовики завозят баллоны на оборудованный склад для дальнейшей доставки нуждающимся, а фельдшерско-акушерские пункты запасаются лекарствами, также создается резерв горюче-смазочных материалов.

Серьезная проблема — это отсутствие в Левобережье собственной пекарни. Муниципалы договорились с одной из компаний о том, что выпекать хлеб для изолированного района продолжат на правом берегу Иртыша, а доставлять хлеб туда будут на снегоходе «Буран».

Тоболяки с левого берега надеются, что в 2018 году в хлебном вопросе поставят точку: индивидуальный предприниматель Засорин Д. В. уже подобрал помещение для размещения здесь пекарни и даже закупил оборудование. Дело осталось за ресурсоснабжающими организациями, которым бизнесмен направил заявки на подключение электричества и тепла.