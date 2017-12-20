11:34 20 декабря 2017 0

В России ожидают рост рождаемости Фото: Илья Московец © URA.RU

В курганских детсадах нет дополнительных мест, чтобы разместить детей от полутора до трех лет, поэтому проблема с яслями будет решаться в основном с помощью строительства новых детских учреждений. О том, как реализовать инициативу президента Владимира Путина в условиях ограниченного бюджета, рассказали мэр Кургана Сергей Руденко и руководитель администрации города Андрей Потапов на итоговой пресс-конференции, передает корреспондент «URA.RU».

Андрей Потапов сообщил, что в Кургане в 2015 и 2016 годах рождалось около четырех тысяч детей, в 2017 году пока на свет появилось пока около двух тысяч младенцев. «Ситуация сложная, там другие требования к помещениям», — отметил сити-менеджер.

Сергей Руденко добавил, что в ближайших планах — окончание строительства детсада на бульваре Солнечном. На это может потребоваться два года, однако сроки зависят от выделения финансирования. Также строительство возможно в четвертом и пятом микрорайонах Заозерного. «Мы можем найти 5-7 участков в городе», — отметил Руденко. По его оценке, стоимость одного строительства одного детского сада будет составлять от 150 до 200 млн рублей. Он выразил надежду, что эти проекты получат финансовую поддержку из федерального бюджета.

Также глава Кургана прокомментировал инициативу по возвращению старых детсадов из частной собственности на баланс города. «Они не соответствуют современным нормам, по смете чаще всего оказывается, что дешевле построить новый», — констатировал Руденко. Он напомнил, что часть детей города посещает частные детские сады и выразил надежду, что они также поучаствуют в решении проблемы.

С 2018 года по инициативе Владимира Путина планируется выплачивать пособие на детей до полутора лет, равное минимальному размеру оплаты труда. Ожидается, что эта мера повысит рождаемость в стране.