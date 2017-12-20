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Главные новости Курганской области
14:10  20 декабря 2017 0

В Кургане пообещали завершить долгожданную дорогу-долгострой в 2018 году. Мэрия нашла десятки миллионов

Полпред по УрФО Игорь Холманских, губернаторы Южного Урала и Курганской области и другие партийные лидеры на заседании межрегионального координационного совета «Единой России». Челябинск, руденко сергей
Сергей Руденко поделился планами на ремонт дорогФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В дорожном фонде Кургана на следующий год запланировано 61 млн рублей на строительство долгожданного участка дороги на улице Бурова-Петрова от Гоголя до Карла Маркса. Об этом заявил на пресс-конференции глава города Сергей Руденко, передает корреспондент «URA.RU».

Всего на строительство и ремонт дорог Кургана в 2018 году планируется выделить 440 млн рублей, финансирование сохранится на уровне нынешнего года. 48 млн рублей из них планируется потратить на ремонт дворов и проездов, 20 млн — на оборудование пешеходных переходов. 12,5 млн рублей будет потрачено на проектирование реконструкции путепровода на проспекте Машиностроителей.

Было отмечено, что на строительство проспекта Мальцева в Заозерном требуется 300 млн рублей. Пока этих средств в бюджете города нет, однако не исключено, что подготовительные работы все же начнутся. Сергей Руденко выразил надежду, что удастся сэкономить при проведении конкурсов, а также не исключил, что городу могут выделить дополнительные средства.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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