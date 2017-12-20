В дорожном фонде Кургана на следующий год запланировано 61 млн рублей на строительство долгожданного участка дороги на улице Бурова-Петрова от Гоголя до Карла Маркса. Об этом заявил на пресс-конференции глава города Сергей Руденко, передает корреспондент «URA.RU».
Всего на строительство и ремонт дорог Кургана в 2018 году планируется выделить 440 млн рублей, финансирование сохранится на уровне нынешнего года. 48 млн рублей из них планируется потратить на ремонт дворов и проездов, 20 млн — на оборудование пешеходных переходов. 12,5 млн рублей будет потрачено на проектирование реконструкции путепровода на проспекте Машиностроителей.
Было отмечено, что на строительство проспекта Мальцева в Заозерном требуется 300 млн рублей. Пока этих средств в бюджете города нет, однако не исключено, что подготовительные работы все же начнутся. Сергей Руденко выразил надежду, что удастся сэкономить при проведении конкурсов, а также не исключил, что городу могут выделить дополнительные средства.