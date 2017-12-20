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Главные новости Курганской области
14:53  20 декабря 2017 0

В Кургане снесли ветхие дома, чтобы освободить место под танки

День ВДВ. Курган, день вдв2017, пушка бмп, ребенок в берете
На месте снесенных строений хотят сделать сквер и музей под открытым небомФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане на месте снесенных домов на улице Невежина может появиться сквер, на котором сити-менеджер Андрей Потапов предложил установить боевую технику. О судьбе освобождающихся площадок речь зашла на итоговой пресс-конференции руководителей города, передает корреспондент «URA.RU».

Андрей Потапов напомнил, что рядом с улицей Невежина находится улица имени генерала Евгения Кремлева. Он отметил, что сквер нуждается в благоустройстве и, возможно, на нем уместно смотрелась бы боевая техника. Также он не исключил, что на освободившихся местах появятся новые жилые дома.

Глава города Сергей Руденко уточнил, что всего освободится 32 площадки, их судьбу еще предстоит решить. «Пока никто из застройщиков на эти участки не претендовал, в любом случае, они будут распределяться через конкурс», — отметил Потапов.

Руководители города отметили не прочь и дополнительно озеленить высвободившиеся территории. Возможно, площадки в дальнейшем будут благоустроены с помощью программы «Городская среда. Ожидается, что в следующем году город получит финансирование в том же объеме, что и в 2017-м, когда на дворы и скверы было потрачено 90 млн из федерального бюджета и 6 млн из городского.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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