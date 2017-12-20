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Главные новости Югры
17:11  20 декабря 2017 0

С последствиями ядерных взрывов в ХМАО разбирается ОНФ. Лидеры движения улетели к Путину

Биткоин, беременность, сейсмология, фекалии, фейспалм, эпикфейл, специальные войска, радиация, КГБ, спецагент, опасная зона, радиация, защитный костюм, выбросы, противогаз, защитная одежда, исследование, загрязнение окружающей среды
Югорчане опасаются, что от советских ядерных экспериментов мог остаться радиоактивный следФото: depositphotos.com © URA.RU

Рыбак из поселка Саранпауль (ХМАО) Усик Маркосян обратился к руководству регионального отделения Общероссийского народного фронта с просьбой лично выехать на место подземного ядерного взрыва в Березовском районе и провести проверку. Активист, ранее ловивший в окрестных водоемах гигантских щук, предлагает главам президентского движения в регионе разобраться, представляют ли советские эксперименты какую-либо опасность для населения. Об этом в среду, 20 декабря, сообщил «URA.RU» сам Маркосян, который также состоит в ОНФ.

«Я сообщил коллегам, но они пока сильно заняты на мероприятиях с участием президента, потому сразу не среагировали. Жду», — комментирует югорчанин в разговоре с агентством.

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В пресс-службе регионального отделения ОНФ «URA.RU» подтвердили, что все сопредседатели отделения — Лариса Белоцерковцева, Константин Терновой, и Сергей Дубовец — еще не вернулись из Москвы, где накануне представители Общероссийского народного фронта встречались с президентом Владимиром Путиным. «Никого нет. Вопросом пока не занимались», — отметила пресс-секретарь югорского ОНФ Татьяна Северская.

Ранее Усик Маркосян рассказал, что река Сартынья, вблизи берегов которой в 1978 году произошел подземный ядерный взрыв, является одним из излюбленных мест у местных рыбаков. В водоеме ловятся очень крупные щуки, вес которых достигает 15 килограммов. Маркосян предположил, что причина может крыться в воздействии радиации на рыбу.

Как ранее сообщало «URA.RU», ранее российские власти юридически признали факты подземных ядерных испытаний на территории ХМАО. Места взрывов теперь закреплены законодательно на федеральном уровне, а правительству региона поручено вести за ними контроль. Помимо «Кратона-1», речь идет о ядерных экспериментах в окрестностях поселка Лемпино (проекты «Кимберлит-1», 1979 год), городов Лянтор и Пыть-Ях («Кварц-3» и «Бензол», 1984, 1985 годы), а также поселка Пальяново («Ангара», 1980 год).

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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