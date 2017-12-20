Рыбак из поселка Саранпауль (ХМАО) Усик Маркосян обратился к руководству регионального отделения Общероссийского народного фронта с просьбой лично выехать на место подземного ядерного взрыва в Березовском районе и провести проверку. Активист, ранее ловивший в окрестных водоемах гигантских щук, предлагает главам президентского движения в регионе разобраться, представляют ли советские эксперименты какую-либо опасность для населения. Об этом в среду, 20 декабря, сообщил «URA.RU» сам Маркосян, который также состоит в ОНФ.
«Я сообщил коллегам, но они пока сильно заняты на мероприятиях с участием президента, потому сразу не среагировали. Жду», — комментирует югорчанин в разговоре с агентством.
В пресс-службе регионального отделения ОНФ «URA.RU» подтвердили, что все сопредседатели отделения — Лариса Белоцерковцева, Константин Терновой, и Сергей Дубовец — еще не вернулись из Москвы, где накануне представители Общероссийского народного фронта встречались с президентом Владимиром Путиным. «Никого нет. Вопросом пока не занимались», — отметила пресс-секретарь югорского ОНФ Татьяна Северская.
Ранее Усик Маркосян рассказал, что река Сартынья, вблизи берегов которой в 1978 году произошел подземный ядерный взрыв, является одним из излюбленных мест у местных рыбаков. В водоеме ловятся очень крупные щуки, вес которых достигает 15 килограммов. Маркосян предположил, что причина может крыться в воздействии радиации на рыбу.
Как ранее сообщало «URA.RU», ранее российские власти юридически признали факты подземных ядерных испытаний на территории ХМАО. Места взрывов теперь закреплены законодательно на федеральном уровне, а правительству региона поручено вести за ними контроль. Помимо «Кратона-1», речь идет о ядерных экспериментах в окрестностях поселка Лемпино (проекты «Кимберлит-1», 1979 год), городов Лянтор и Пыть-Ях («Кварц-3» и «Бензол», 1984, 1985 годы), а также поселка Пальяново («Ангара», 1980 год).