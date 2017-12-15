19:04 15 декабря 2017 2

Река Сартынья, которая может быть заражена радиацией, стала излюбленным местом рыбалки уральцев Фото: Усик Маркосян

Река Сартынья, в которую, согласно распространенному среди жителей ХМАО мнению, после советских ядерных испытаний могли попасть радиоактивные вещества, является одним из популярнейших мест для рыбалки. В этих местах ловят щук, достигающих в длину более метра. Вес рыбы превышает 10 килограммов, рассказал «URA.RU» югорчанин Усик Маркосян.

По его словам, порыбачить на Сартынью приезжают летом и зимой — на катерах и автомобилях. Машины в основном с номерами Свердловской области. Местные предприниматели специально построили деревянные избушки, которые сдают в аренду рыбакам.

«Щука хорошо ловится, вес в 15 килограммов — не редкость. Раньше вывозили сотнями килограммов на машинах. Останавливались, хвастались. Сейчас рыбу прячут, сильная конкуренция между рыбаками. Я тоже рыбак. Радиоактивная рыба или нет, я не проверял. Все едят, и я ем. Последние двадцать лет волосы начали падать, лысею. Надо провериться, вдруг радиация (смеется)», — отметил Усик Маркосян.

Сам Маркосян во время рыбалки сумел выловить шесть крупных особей. Вес самой большой рыбы длиной более метра превысил 14 килограммов. Для сравнения: средняя длина щуки — 50-60 сантиметров. Стандартный вес — 2-4 килограмма.

1/6 Фото: Усик Маркосян

Сартынья протекает в Березовском районе ХМАО, где впадает в реку Северная Сосьва. В районе места проведения подземного ядерного взрыва Сартынья зимой не замерзает. Это породило среди местных жителей миф, что это связано с радиацией. Однако, по версии Усика Маркосяна, на деле это связано с активно образующейся наледью на реке.

Ядерный взрыв произошел между деревней Сартынья и поселком Игрим в 1978 году

Напомним, окрестности поселка Игрим в Березовском районе, где расположена одноименная деревня Сартынья, стали одним из мест проведения подземного ядерного взрыва. В скважину на глубину нескольких километров спустили и подорвали ядерный заряд. Проект получил кодовое название «Кратон-1», его в 1978 году осуществили физики двух секретных центров, «Арзамас-16» и «Челябинск-70». Цель эксперимента — разведать состояние подземных пластов с нефтью.

Как ранее сообщало «URA.RU», ранее российские власти юридически признали факты подземных ядерных испытаний на территории ХМАО. Места взрывов теперь закреплены законодательно на федеральном уровне, а правительству региона поручено вести за ними контроль. Помимо «Кратона-1», речь идет о ядерных экспериментах в окрестностях поселка Лемпино (проекты «Кимберлит-1», 1979 год), городов Лянтор и Пыть-Ях («Кварц-3» и «Бензол», 1984, 1985 годы), а также поселка Пальяново («Ангара», 1980 год).

Все скважины были зацементированы, однако местные жители утверждают, что с годами колонны обветшали и продукты полураспада могли попасть в грунтовые воды и следом в водоемы. Представители департамента гражданской защиты населения ХМАО официально заявляют, что угрозы для людей на сегодняшний день нет.