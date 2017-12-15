{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ради показателей президентской кампании придется перекроить весь город
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,90
Динамика за 2 недели
Евро 69,43
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
15 декабря 2017
Главные новости 
19:04  15 декабря 2017 2

Уральские рыбаки ловят гигантских щук на месте ядерных испытаний в Югре. ФОТО

Река Сартынья, которая может быть заражена радиацией, стала излюбленным местом рыбалки уральцевФото: Усик Маркосян

Река Сартынья, в которую, согласно распространенному среди жителей ХМАО мнению, после советских ядерных испытаний могли попасть радиоактивные вещества, является одним из популярнейших мест для рыбалки. В этих местах ловят щук, достигающих в длину более метра. Вес рыбы превышает 10 килограммов, рассказал «URA.RU» югорчанин Усик Маркосян.

По его словам, порыбачить на Сартынью приезжают летом и зимой — на катерах и автомобилях. Машины в основном с номерами Свердловской области. Местные предприниматели специально построили деревянные избушки, которые сдают в аренду рыбакам.

«Щука хорошо ловится, вес в 15 килограммов — не редкость. Раньше вывозили сотнями килограммов на машинах. Останавливались, хвастались. Сейчас рыбу прячут, сильная конкуренция между рыбаками. Я тоже рыбак. Радиоактивная рыба или нет, я не проверял. Все едят, и я ем. Последние двадцать лет волосы начали падать, лысею. Надо провериться, вдруг радиация (смеется)», — отметил Усик Маркосян.

Сам Маркосян во время рыбалки сумел выловить шесть крупных особей. Вес самой большой рыбы длиной более метра превысил 14 килограммов. Для сравнения: средняя длина щуки — 50-60 сантиметров. Стандартный вес — 2-4 килограмма.

1/6
Фото: Усик Маркосян

Сартынья протекает в Березовском районе ХМАО, где впадает в реку Северная Сосьва. В районе места проведения подземного ядерного взрыва Сартынья зимой не замерзает. Это породило среди местных жителей миф, что это связано с радиацией. Однако, по версии Усика Маркосяна, на деле это связано с активно образующейся наледью на реке.

Ядерный взрыв произошел между деревней Сартынья и поселком Игрим в 1978 году

Напомним, окрестности поселка Игрим в Березовском районе, где расположена одноименная деревня Сартынья, стали одним из мест проведения подземного ядерного взрыва. В скважину на глубину нескольких километров спустили и подорвали ядерный заряд. Проект получил кодовое название «Кратон-1», его в 1978 году осуществили физики двух секретных центров, «Арзамас-16» и «Челябинск-70». Цель эксперимента — разведать состояние подземных пластов с нефтью.

Как ранее сообщало «URA.RU», ранее российские власти юридически признали факты подземных ядерных испытаний на территории ХМАО. Места взрывов теперь закреплены законодательно на федеральном уровне, а правительству региона поручено вести за ними контроль. Помимо «Кратона-1», речь идет о ядерных экспериментах в окрестностях поселка Лемпино (проекты «Кимберлит-1», 1979 год), городов Лянтор и Пыть-Ях («Кварц-3» и «Бензол», 1984, 1985 годы), а также поселка Пальяново («Ангара», 1980 год).

Все скважины были зацементированы, однако местные жители утверждают, что с годами колонны обветшали и продукты полураспада могли попасть в грунтовые воды и следом в водоемы. Представители департамента гражданской защиты населения ХМАО официально заявляют, что угрозы для людей на сегодняшний день нет.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров