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20 декабря 2017
19 декабря 2017
18 декабря 2017
21:37  20 декабря 2017 0

Жители Салехарда остались один на один со стаями бездомных собак

Стаи бездомных голодных собак терроризируют жителей ямальской столицыФото: Север-пресс

Жителям столицы ЯНАО, позвонившим по номерам диспетчерской службы «Салехарддорстроя» с жалобами на бродячих собак, отвечают: «У нас лицензия на отлов закончилась, терпите до февраля».

Эту информацию, распространяемую в городских пабликах Салехарда, проверил корреспондент «URA.RU». Оказалось, что муниципальный контракт на оказание услуг по отлову безнадзорных животных на территории МО г. Салехард действует до 31 декабря 2017 года. Подрядчиком выступает АО «Салехарддорстрой». В контракте, который можно найти в свободном доступе на сайте госзакупок, в условиях указано количество требуемых к утилизации бездомных животных — 62 штуки на общую сумму 320 300 рублей.

Этот вид деятельности в муниципальном предприятии курирует эколог Ирина Михайлова. В беседе с агентством специалист сообщила, что контракт исполнен в части количества отловленных собак на сумму, оговоренную в условиях.

Очередной конкурс на услуги по отлову безнадзорных животных городская администрация объявила через дирекцию единого заказчика. На сайте госзакупок МКУ разместило условия закупки услуг на период с 1 января 2018 года на утилизацию 69 собак на общую сумму почти полмиллиона рублей. Срок исполнения — первый квартал будущего года.

Но, как показала практика, такое количество бездомных животных может быть отловлено раньше. И тогда салехардцы опять останутся один на один со стаями диких бездомных животных.

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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