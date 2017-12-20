22:12 20 декабря 2017 0

Байкер передвигался на мотоцикле со скоростью 108 км\час Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пермский байкер, который получил тяжелую травму в ДТП с участием полицейской машины, пытается привлечь виновных в аварии к ответственности. Он заявляет, что его дело не рассматривают и относятся к нему предвзято, а сотрудник полиции, ставший вторым участником ДТП, «ушел от ответственности».

Дорожная авария, в которой Юрий получил тяжкий вред здоровью, произошла в Перми 23 июля 2016 года. Сотрудник полиции, ставший вторым участником ДТП, в тот день находился не «при исполнении».

По словам байкера, следователь не учитывает показания независимой экспертизы и не вызывает свидетелей мотоциклиста на допрос, несмотря на имеющееся видео с кадрами аварии. Адвокат пояснил, что виноватым в данном случае должны признать водителя легкового автомобиля: на кадрах видно, как полицейская машина нарушает ПДД. Водитель авто, не убедившись в безопасности маневра и не включив поворотники, начал перестроение из своего среднего ряда в правый. Однако следователи не усмотрели в этих действиях нарушения ПДД. «Считаю, что сотрудниками полиции делается все возможное, чтобы их коллега не понес наказания», — приводит слова Юрия progorod59.ru.

Также мотоциклист нашел нарушения в постановлении об отказе о возбуждении уголовного дела. Экспертиза установила его скорость в момент ДТП — 108 км/час, но в материалах следователи допустили опечатку, указав скорость в 180 км\час, которая значится и в дальнейших документах. При этом Юрий не отрицает, что тоже нарушил правила. «Но, подтасовав факты обстоятельств ДТП, водитель авто ушел от уголовной ответственности, получил со страховой компании деньги в размере 400 тысяч рублей. И после этого подал на меня в суд на возмещение материального вреда в размере 350 тысяч рублей. Не понимаю, где справедливость», — возмущается он.

1/3 Заключение независимой экспертизы Фото: progorod59.ru

Журналистам удалось дозвониться до водителя автомобиля, участвовавшего в аварии, но он отказался от комментариев.

Ранее в Перми в результате другого ДТП пострадал 65-летний байкер, который был доставлен в местную больницу с травмами. Мотоциклист врезался в легковой автомобиль, пишет Nation News.