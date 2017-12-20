23:02 20 декабря 2017 1

В отношении педагога заведено дело об административном правонарушении Фото: Илья Московец © URA.RU

Ученик одной из школ Ярославля пришел с уроков домой с замечанием на лбу. Инцидент произошел в частной школе в октябре. Запись на лбу 14-летнего подростка сделала учительница русского языка.

Как сообщает областная прокуратура, учительница написала на лбу мальчика «Не готов». При этом школьника держали одноклассники, чтобы он не вырывался. Отмечается, что подросток — инвалид детства, сообщает портал Ruposters.

Учитель попыталась оправдать свои действия тем, что подросток систематически срывал занятия и не готовился к урокам, а дневник предоставлять октазывался. Сейчас на нее и администрацию школы заведено дело об административном правонарушении. Прокурор района подал в суд ходатайство о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего мальчика.