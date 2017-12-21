01:55 21 декабря 2017 0

Рамзан Кадыров призвал обратить внимание на военные кампании США Фото: depositphotos.com © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров с иронией прокомментировал попадание в так называемый список «Магнитского». Такое решение он объяснил тем, что США не могут ему простить борьбу с иностранными террористами, среди которых, по его мнению, «были выкормыши американских спецслужб». Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Пришло сообщение о включении Рамзана Кадырова — это я — в санкционный список США. И всё завертелось, закружилось в голове, будто стою я где-то на побережье Флориды, а со стороны Атлантики надвигается ураган. И как же мне не горевать, если вынашивал я сорок лет планы поехать в Америку, заняться там бизнесом, открыть счета в банках на Манхеттене? Но не видать мне казино в Лас-Вегасе и миллиардов, хранящихся в Bank of America», — иронизировал глава Чечни, добавив, что не поехал бы в США даже если бы ему предложили в качестве награды весь валютный запас страны.

По словам Кадырова, если санкции связаны с нарушением прав человека, то Соединенным Штатам следовало бы обратить внимание на работников Белого дома и Пентагона, напомнив о погибших индейцах, рабах, жертвах Хиросимы и Нагасаки, вьетнамцах, а также боевых действиях в Афганистане, Ираке, Ливии и Белграде.

«Мой список содержит тысячи кровавых дел США. Или вы уже внесли в этот список всех президентов США, министров обороны, лейтенанта Колли [участвовал в убийстве мирных жителей вьетнамской деревни Милаи], — заключил политик. — На самом деле США не могут мне простить, что посвятил свою жизнь борьбе с иностранными террористками, среди которых были выкормыши американских спецслужб. В Чечне мир и стабильность. А США льёт кровь по всему миру».

Ранее, напомним, стало известно, что Рамзан Кадыров и еще четверо граждан России попали под санкции Соединенных Штатов Америки. Минфин Штатов внес их в так называемый список «Магнитского» с формулировкой «За нарушение прав человека».