Челябинские антимонопольщики признали ООО «Кураж» виновным в совершении административного правонарушения и объявили организации официальное порицание. Фирма является рекламодателем и распространителем рекламы развлекательного заведения Nebar.
Учитывая, что нарушение было совершено впервые, штраф заменили на предупреждение, отметили в региональном Управлении федеральной антимонопольной службы.
Ранее скандальный клуб в центре Челябинска разместил баннеры с надписью «Войди в меня» и непристойными изображениями. Рекламная кампания вызвала большой резонанс в обществе. Челябинцы посчитали, что такая реклама «оскорбительна и недопустима для нравственно здоровых людей» и не может находиться на одной из центральных улиц.