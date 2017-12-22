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Главные новости Челябинской области
18:55  22 декабря 2017 1

УФАС сделало последнее предупреждение челябинскому бару с непристойной рекламой

Чемпионат Урала по стриптизу. Екатеринбург, стриптиз, попы, обнаженка, голые, секс
В рекламе использовались фото с сексуальным подтекстомФото: Александр Мамаев © URA.RU

Челябинские антимонопольщики признали ООО «Кураж» виновным в совершении административного правонарушения и объявили организации официальное порицание. Фирма является рекламодателем и распространителем рекламы развлекательного заведения Nebar.

Учитывая, что нарушение было совершено впервые, штраф заменили на предупреждение, отметили в региональном Управлении федеральной антимонопольной службы.

Фото: УФАС по Челябинской области

Ранее скандальный клуб в центре Челябинска разместил баннеры с надписью «Войди в меня» и непристойными изображениями. Рекламная кампания вызвала большой резонанс в обществе. Челябинцы посчитали, что такая реклама «оскорбительна и недопустима для нравственно здоровых людей» и не может находиться на одной из центральных улиц.

Ксения Томашова
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