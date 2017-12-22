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23 декабря 2017
21:33  22 декабря 2017 12

Мошенники просят частных детективов найти пенсионерку, которая выиграла полмиллиарда в лотерею

клипарт, проверка, бухгалтерия, документы, аудит, финансовая отчетность, лупа
Злоумышленники обратились к детективамФото: depositphotos.com © URA.RU

Воронежского частного детектива Валентина Харламова уже во второй раз попросили организовать встречу с местной жительницей Натальей Власовой из Павловска, которая выиграла в лотерею 506 миллионов рублей. Об этом сыщик рассказал на своей странице в Facebook.

По словам Харламова, неизвестный представился финансовым консультантом и объяснил, что хочет предложить женщине свои услуги, «пока ее не обманули мошенники». Но после того, как детектив назвал цену за свои услуги в «полмиллиона с предоплатой в 50%», разговор прекратился.

Как рассказала сама Власова, письма с различными просьбами ей приходят изо всех уголков страны, в том числе и с угрозами. В большинстве случаев люди жалуются на тяжелое положение и просят купить им квартиры и машины, сообщает портал «Мое!».

Ранее пенсионерка из Воронежа призналась, что вся семья пытается избежать лишнего внимания любопытных односельчан. Так, некоторые осаждают здание, где работает ее дочь, а супруг и вовсе перестал выходить из дома.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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