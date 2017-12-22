Трехкратный серебряный призер Олимпиад, уроженец города Чусовой Пермского края саночник Альберт Демченко был лишен двух серебряных наград, завоеванных на Играх в Сочи и получил пожизненную дисквалификацию. Решение по Демченко, а также еще 10 российских спортсменах принял Международный олимпийский комитет (МОК).
Помимо пермского спортсмена санкции коснулись конькобежцев Ивана Скобрева и Артема Кузнецова, саночницы Татьяны Ивановой, лыжников Никиты Крюкова, Александра Бессмертного и Натальи Матвеевой, бобслеистов Людмилы Удобкиной и Максима Белугина, хоккеисток Татьяны Буриной и Анны Щукиной, сообщает RT.
Решение МОК принял на основе доклада комиссии под руководством Дениса Освальда, уточняет информагентство Nation News. Альберт Демченко заявил, что члены МОК даже не знакомятся с делами, потому что это им неинтересно. «Члены МОК не знают половины фамилий россиян, которые числятся в списке расследования. Их комиссия спала во время слушаний российских спортсменов. Они пришли, сели в свои кресла и уснули практически до обеда, иногда похрапывая, пока россияне объяснялись, высказывая свою невиновность». — цитирует слова пермского спортсмена «Газета.Ru».
После того как Демченко завоевал две серебряные медали в Сочи, он заявил о завершении спортивной карьеры. А уже летом того же года приступил к обязанностям тренера сборной России по санному спорту. Демченко принимал участие в семи подряд зимних Олимпиадах, начиная с 1992 года и заканчивая Играми в Сочи, таким образом установив рекорд в истории олимпийского движения.