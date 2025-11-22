Повысятся тарифы на проезд в пермских электричках: власти раскрыли причину
Проезд в пермских электричках подорожает
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
С 1 января 2026 года в Пермском крае повысится стоимость проезда в пригородных поездах. По данным минтарифов региона, увеличение цен на билеты произведут с учетом изменением индекса потребительских цен, который на предстоящий год будет равен 5,1%. Изменение затронет все маршруты железнодорожного транспорта в Прикамье.
«Рост тарифов вызван, в том числе, увеличением расходов на аренду подвижного состава ОАО „РЖД“. А также — расходов на обеспечение транспортной безопасности», — объяснили представители министерства «Новому компаньону».
URA.RU уже рассказывало, что в результате нововведений стоимость проезда по Пермскому округу увеличится с 40 до 42 рублей. Для жителей региона это означает значительное удорожание поездок по другим направлениям. Так, например, на маршруте от станции Пермь II до Кунгура придется заплатить 283 рубля, а до Верещагино — до 326 рублей.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!