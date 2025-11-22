Повысятся тарифы на проезд в пермских электричках: власти раскрыли причину

Проезд в пермских электричках подорожает Фото: Сергей Русанов © URA.RU

С 1 января 2026 года в Пермском крае повысится стоимость проезда в пригородных поездах. По данным минтарифов региона, увеличение цен на билеты произведут с учетом изменением индекса потребительских цен, который на предстоящий год будет равен 5,1%. Изменение затронет все маршруты железнодорожного транспорта в Прикамье.

«Рост тарифов вызван, в том числе, увеличением расходов на аренду подвижного состава ОАО „РЖД“. А также — расходов на обеспечение транспортной безопасности», — объяснили представители министерства «Новому компаньону».