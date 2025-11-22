Средний чек в магазинах Пермского края впервые превысил 900 рублей

Общее количество покупок в регионе также увеличилось Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За десять месяцев текущего года средний чек в магазинах Прикамья впервые преодолел отметку в 900 рублей. Такие данные предоставили эксперты платформы ОФД.

«В Пермском крае в январе — октябре 2025 года средний чек в магазинах вырос на семь процентов до 911 рублей. Число покупок увеличилось по пять процентов по сравнению с прошлым годом», — пояснили аналитики порталу v-kurse.ru.

Специалисты констатировали: несмотря на сохранение стабильности спроса на продукты питания, среди жителей региона наблюдается тенденция к выбору товаров более высокого качества. При этом объемы приобретения базовых продуктов не изменились.

