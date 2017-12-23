В России резко снизилась стоимость iPhone 6

Эксперты считают, что снижение цены продолжится
В России существенно снизилась стоимость гаджета iPhone 6 с памятью на 32 гигабайта. Теперь «яблочный» смартфон можно приобрести за 21,5 тысячу рублей.
На российском рынке модификация iPhone 6 с 32 ГБ появилась только весной этого года.Тогда, смартфон стоил около тридцати тысячи рублей, но позже стал резко падать в цене. По мнению экспертов, снижение стоимости гаджета продолжится, передает «Российская газета».
Ранее «URA.RU» сообщало, что смартфон Samsung Galaxy S8+ резко упал в цене, примерно на треть по сравнению с первоначальной стоимостью. На сегодняшний день, гаджет можно приобрести за 40 тысяч рублей.