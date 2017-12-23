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23 декабря 2017
04:23  23 декабря 2017 0

В России резко снизилась стоимость iPhone 6

Фотовыставка Игоря Усенко. Вторая часть проекта «Guess Who». Екатеринбург, смартфон, айфон, iphone, гаджет, дополненная реальность
Эксперты считают, что снижение цены продолжитсяФото: Александр Мамаев © URA.RU
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В России существенно снизилась стоимость гаджета iPhone 6 с памятью на 32 гигабайта. Теперь «яблочный» смартфон можно приобрести за 21,5 тысячу рублей.

На российском рынке модификация iPhone 6 с 32 ГБ появилась только весной этого года.Тогда, смартфон стоил около тридцати тысячи рублей, но позже стал резко падать в цене. По мнению экспертов, снижение стоимости гаджета продолжится, передает «Российская газета».

Ранее «URA.RU» сообщало, что смартфон Samsung Galaxy S8+ резко упал в цене, примерно на треть по сравнению с первоначальной стоимостью. На сегодняшний день, гаджет можно приобрести за 40 тысяч рублей.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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