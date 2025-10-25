Егор Крид поднял цены на выступления до 12 млн после критики от Мизулиной

Отмечается, что скандал Крида с Мизулиной повлиял на увеличенный гонорар артиста Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский певец Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) увеличил свой гонорар до 12 миллионов рублей после скандала, связанного с его новым шоу и которое впоследствии раскритиковала глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина. Об этом пишет Life.ru.

«После сентябрьского скандала, публичных разногласий с Мизулиной и широкого распространения видео с его новым шоу артист заметно увеличил стоимость услуг», — сказано в материале Life. Отмечается, что если годом ранее артист получал 10 млн рублей за выступление, то теперь сумма выросла до 12-ти.

Организаторам мероприятия предстоит учесть внушительный перечень требований, выдвигаемых артистом. Согласно информации издания, Егор Крид и его команда передвигаются исключительно на автомобилях Mercedes-Maybach S-Класс либо Mercedes V-Класс Lux, выпущенных не ранее трех лет назад. В салоне транспорта должны присутствовать Bluetooth-колонка JBL, а также ортопедические подушки.

В период до и после выступления исполнитель останавливается исключительно в президентском люксе пятизвездочного отеля. Необходимо, чтобы номер был оборудован широкими кроватями и blackout-шторами. В случае их отсутствия, окна должны быть дополнительно закрыты черной тканью или пластиком. Ванная комната должна быть укомплектована только шампунями бренда артиста. Также в числе обязательных условий значатся личный кальянщик с двумя кальянами и обеспечение круглосуточной охраны возле гостиничного номера.

Ранее между Кридом и Мизулиной случился конфликт. Глава ЛБИ подвергла резкой критике Егора Крида после его выступления на сцене «Лужников». Наибольшее недовольство у нее вызвал откровенный номер, исполненный под композицию «Мало»: во время этого эпизода к певцу присоединилась девушка в нижнем белье и исполнила танец, находясь непосредственно на исполнителе. Завершился номер страстным поцелуем Крида и танцовщицы. Мизулина обратилась в Следком и Генпрокуратуру с требованием проверить возможные факты умышленного совершения развратных действий в отношении несовершеннолетних.