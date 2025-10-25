Путин назвал подписание конвенции ООН по IT-преступлениям историческим событием
25 октября 2025 в 13:11
Президент России Владимир Путин охарактеризовал подписание конвенции ООН, направленной на борьбу с киберпреступностью, как событие, имеющее историческое значение. «Хотел бы подчеркнуть, что Россия открыта к самому тесному международному сотрудничеству в сфере борьбы с киберпреступностью»- сказал Путин. Информация находится на сайте кремля.
