Как работаем и отдыхаем в октябре-ноябре 2025: когда ждать шестидневку
Осенью 2025 года россиян ждет необычный рабочий график. Впервые за год многим придется отработать целых шесть дней подряд — до субботы 1 ноября. Когда именно наступит шестидневная рабочая неделя, почему это происходит и как грамотно спланировать свое время — в материале URA.RU.
Длинная рабочая неделя продлится с 27 октября по 1 ноября 2025 года. Шесть рабочих дней подряд — с понедельника по субботу включительно. Причина такого графика — предстоящие длинные выходные в честь Дня народного единства.
Почему перенесли выходные дни в октябре-ноябре 2025
Все дело в переносе выходного дня. Согласно производственному календарю, выходной с субботы 1 ноября переносится на понедельник 3 ноября, сообщает Роструд. Это стандартная практика, которая позволяет создать непрерывный период отдыха для празднования Дня народного единства 4 ноября. Такой график установлен в соответствии с производственным календарем, утвержденным правительством РФ.
Особенности работы в шестидневную неделю
Предстоящая шестидневная рабочая неделя по-разному отразится на сотрудниках с различными графиками работы. Для тех, кто привык к пятидневке, суббота 1 ноября станет полноценным рабочим днем, который необходимо будет отработать. При этом конкретное время начала и окончания работы в этот день нужно будет согласовать с работодателем. А вот для тех, кто и так трудится шесть дней в неделю, особых изменений не предвидится — для них 1 ноября останется обычной рабочей субботой, правда, с одним приятным бонусом: как и в любой предпраздничный день, рабочий день будет сокращен на один час.
Как мы будем работать и отдыхать в октябре-ноябре
Перенос выходных дней в ноябре 2025
Схема переноса выходных дней выглядит следующим образом:
- Суббота 1 ноября становится рабочим днем
- Выходной с 1 ноября переносится на понедельник 3 ноября
- Образуются трехдневные выходные: 2-4 ноября
Перенос выходных дней регламентирован:
- Статьей 112 Трудового кодекса РФ
- Постановлением Правительства РФ о переносе выходных дней
- Единым производственным календарем на 2025 год.
Как будет оплачиваться шестидневная рабочая неделя
Суббота 1 ноября считается предпраздничным днем, поэтому рабочий день будет сокращен на один час. Оплачивается этот день как обычный рабочий, без дополнительных надбавок. Для тех, кто и так работает по шестидневному графику, ничего не меняется — просто 1 ноября будет короче на час.
Ноябрь 2025: рабочие и выходные дни
Общая картина ноября выглядит так:
- Рабочих дней: 19
- Выходных дней: 11
- Короткая неделя после праздников: с 5 по 7 ноября — всего 3 рабочих дня
Подготовка к новогодним праздникам 2026
После ноябрьских изменений россиян ждет стандартный график работы в декабре 2025 года:
- Последний рабочий день года — 30 декабря (вторник)
- 31 декабря объявлен выходным днем
- Новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января 2026 года
Советы по планированию рабочего времени
Чтобы эффективно справиться с шестидневной рабочей неделей, рекомендуем:
- Равномерно распределить рабочую нагрузку на все шесть дней
- Важные задачи запланировать на первую половину недели
- Использовать сокращенный день 1 ноября для завершающих задач
- Заранее спланировать дела на длинные выходные.
Частые вопросы о шестидневной рабочей неделе 2025
Обязаны ли все организации работать по такому графику?
Да, график утвержден на государственном уровне и является обязательным для всех работодателей.
Можно ли взять отгул в шестидневную рабочую неделю?
Да, в соответствии с обычной процедурой предоставления отпуска за свой счет.
Как оплачивается работа в субботу 1 ноября?
В обычном размере, так как это установленный рабочий день по производственному календарю.
