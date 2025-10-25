«Праздник к нам приходит»: Coca-Cola продлила в России права на товарный знак

Товарный знак Coca-Cola впервые был зарегистрирован в июне 1946 года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Американская компания The Coca-Cola Company продлила срок действия исключительного права на товарный знак Coke еще на 10 лет. Об этом пишет ТАСС.

Согласно информации, опубликованной Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент), срок действия заявки на товарный знак был продлен на 10 лет и теперь истекает 14 августа 2035 года. Регистрация осуществляется по одному классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который охватывает безалкогольные несолодовые напитки, а также сиропы для их производства.

Заявка на регистрацию товарного знака Coke была подана в мае 1946 года, а уже в июне того же года была внесена в соответствующий реестр. С тех пор компания неоднократно осуществляла продление срока действия исключительных прав на данный знак. На данный момент последнее продление было действительно до 14 августа 2025 года.

