Средняя зарплата учителей на Ямале достигла 84 тысяч

04:53 23 декабря 2017 10

Зарплаты учителей в ЯНАО растут в соответствии с президентскими указами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Средняя зарплата ямальских учителей и работников детских домов в 2017 году достигла 84,4 тысяч рублей. Такие цифры озвучила директор департамента образования ЯНАО Марины Кравец.

В ходе заседания 22 декабря властями ЯНАО обсуждалась реализация президентских указов по повышению зарплаты работников социальной сферы. По данным директора окружного департмента образования, в текущем году средние зарплаты работников детских садов увеличились до 68,5 тысяч рублей, а в организациях среднего профессионального образования до 80,4 тысяч рублей. Средние доходы в организациях дополнительного образования также возросли — до 84,2 тысячи рублей.

«По итогам года целевые показатели по повышению уровня заработной платы работников системы образования будут выполнены в полном объёме, — цитирует Кравец сайт «Комсомольской правды».

Ранее стали известны зарплаты ямальских врачей. По данным департамента здравоохранения правительства Ямала, средняя зарплата врачей и сотрудников медучреждений, имеющих диплом о высшем профобразовании, составила почти 130 тысяч рублей в месяц, медсестер — 70 тысяч, младших медицинских сестер и санитарок — около 50 тысяч рублей.