Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ощущение роста цен у россиян возникает из-за ожиданий высокой инфляции. Большинство видит рост цен лучше, чем их снижение.
«Мы очень долго жили в условиях высокой инфляции, и людям сложно поверить, что инфляция будет низкой», — цитирует Набиуллину «Экономика сегодня». Председатель ЦБ добавила, что многие жители страны не фиксируют цены ежемесячно, при этом «у них в памяти все равно есть уровень цен, который был, допустим, еще два года назад». Также Набиуллина заметила, что цены в стране сильно колеблются, особенно на плодоовощную продукцию, а жители страны замечают рост стоимости лучше, чем снижение.
Ранее стало известно, что Эльвира Набиуллина приняла участие в съемках клипа, посвященного новой купюре номиналом 2000 рублей. В ролике участники хором исполняют песню группы «Мумий Тролль» «Владивосток 2000». Как пишут argumenti.ru, среди певцов в кадре на несколько секунд появляется и руководитель ЦБ.