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23 декабря 2017
22 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
09:43  23 декабря 2017 0

На Урале 17-летний водитель устроил ДТП со смертельным исходом

Клипарт, разбитое стекло, дтп, авария, машина
Водитель наехал на пешеходов, двигавшихся по обочинеФото: depositphotos.com © URA.RU

В селе Петрокаменское в Свердловской области 17-летниий водитель без прав сбил трех пешеходов ночью 23 декабря. Как рассказали «URA.RU» в отделе по пропаганде УГИБДД по региону, один из оказавшихся под колесами автомобиля погиб.

По данным автоинспекторов молодой водитель в трезвом состоянии ехал на автомобиле «ВАЗ-2106». Около 3:20 ночи на улице Спортивной, 1 он допустил наезд на трех пешеходов, которые двигались в попутном направлении по правой обочине. В результате женщина 1972 года рождения скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи.

«Женщина 1982 года рождения с диагнозом: сотрясение головного мозга, перелом левой голени, перелом правого бедра — госпитализирована в ЦГБ № 3; мужчина 1975 года рождения с диагнозом „Сотрясение головного мозга, перелом левой голени“ — госпитализирован в ЦГБ № 3», — сообщили в УГИБДД.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия. В управлении заметили, что участок дороги был не освещен, все пешеходы были в темной одежде.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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