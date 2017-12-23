На Урале 17-летний водитель устроил ДТП со смертельным исходом

В селе Петрокаменское в Свердловской области 17-летниий водитель без прав сбил трех пешеходов ночью 23 декабря. Как рассказали «URA.RU» в отделе по пропаганде УГИБДД по региону, один из оказавшихся под колесами автомобиля погиб.
По данным автоинспекторов молодой водитель в трезвом состоянии ехал на автомобиле «ВАЗ-2106». Около 3:20 ночи на улице Спортивной, 1 он допустил наезд на трех пешеходов, которые двигались в попутном направлении по правой обочине. В результате женщина 1972 года рождения скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи.
«Женщина 1982 года рождения с диагнозом: сотрясение головного мозга, перелом левой голени, перелом правого бедра — госпитализирована в ЦГБ № 3; мужчина 1975 года рождения с диагнозом „Сотрясение головного мозга, перелом левой голени“ — госпитализирован в ЦГБ № 3», — сообщили в УГИБДД.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия. В управлении заметили, что участок дороги был не освещен, все пешеходы были в темной одежде.