Страницу Кадырова с миллионами подписчиков удалили из Instagram. ФОТО

Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в соцсети Instagram оказался удален. Утром 23 декабря журналисты заметили, что при заходе на страницу @kadyrov_95 появляется сообщение о том, что контент недоступен.
На момент удаления аккаунта Рамзан Кадыров был одним из самых популярных блогеров в российском сегменте соцсети, пишет телеканал 360. Через Instagram политик делал заявления о событиях в России и мире. С 2013 года число его подписчиков превысило 3,2 миллиона человек, а количество постов — 10 тысяч.
Интересно, что страница официальной пресс-службы Кадырова в Instagram по-прежнему работает. Продолжают действовать и Instagram-аккаунты ближайших соратников Кадырова, а также его канал в Telegram.
Американское министерство финансов 20 декабря добавило пять граждан России, включая Рамзана Кадырова, в так называемый «список Магнитского», который предусматривает визовые и финансовые ограничения. В него попадают люди, которые, по мнению США, нарушили права человека