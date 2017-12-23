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23 декабря 2017
12:45  23 декабря 2017 5

Страницу Кадырова с миллионами подписчиков удалили из Instagram. ФОТО

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Кадыров — один из самых популярных блогеров в InstagramФото: Владимир Андреев © URA.RU

Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в соцсети Instagram оказался удален. Утром 23 декабря журналисты заметили, что при заходе на страницу @kadyrov_95 появляется сообщение о том, что контент недоступен.

На момент удаления аккаунта Рамзан Кадыров был одним из самых популярных блогеров в российском сегменте соцсети, пишет телеканал 360. Через Instagram политик делал заявления о событиях в России и мире. С 2013 года число его подписчиков превысило 3,2 миллиона человек, а количество постов — 10 тысяч.

При загрузке страницы Кадырова появляется сообщение о том, что контент недоступен
Фото: телеканал 360

Интересно, что страница официальной пресс-службы Кадырова в Instagram по-прежнему работает. Продолжают действовать и Instagram-аккаунты ближайших соратников Кадырова, а также его канал в Telegram.

Американское министерство финансов 20 декабря добавило пять граждан России, включая Рамзана Кадырова, в так называемый «список Магнитского», который предусматривает визовые и финансовые ограничения. В него попадают люди, которые, по мнению США, нарушили права человека

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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