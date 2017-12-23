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23 декабря 2017
15:30  23 декабря 2017 1

Путин сыграл в хоккей на Красной площади. ФОТО, ВИДЕО

Владимир Путин на товарищеском матче Ночной хоккейной лигиФото: официальный сайт президента РФ

Президент России Владимир Путин вышел на лед в традиционном матче Ночной хоккейной лиги. Игра была устроена прямо на Красной площади перед Кремлем.

На лед российский лидер вышел под номером 11. Вместе с главой государства на лед вышли министр обороны Сергей Шойгу, известный саксофонист Игорь Бутман и звезда хоккея Вячеслав Фетисов, сообщает пресс-служба Кремля.

Товарищеский матч состоялся на главной площади страны поздним вечером, 25 декабря, добавляет RT. Путин не скрывает, что сам стал играть в хоккей в очень солидном возрасте. Именно по инициативе Путина в 2011 году создали Ночную хоккейную лигу, напоминает информагентство Nation News.

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Фото: официальный сайт президента РФ

Главными задачами Ночной хоккейной лиги российский лидер называет привлечение взрослых россиян к спорту, популяризация хоккея с шайбой, формирование хоккейного любительского сообщества, которое объединит все регионы России.

Нина Калинина
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