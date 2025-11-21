Трамп заявил о скорых «очень мощных» санкциях против РФ
Дональд Трамп пообещал ввести новые санкции против РФ
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп заявил о готовящемся введении «очень мощных» санкций в отношении России в ближайшее время. Соответствующее заявление он сделал в интервью для местного телеканала.
«И они (санкции — ред.) очень мощные. Очень затрудняют продажу нефти», — сказал Трамп в интервью журналисту Брайану Килмиду для Fox News. Трамп не уточнил конкретные сроки, однако указал на то, что они будут направлены на осложнение продажи российской нефти. Ранее администрация действующего президента США также неоднократно расширяла санкционное давление на Москву.
Ранее Дональд Трамп высказывал мнение о нецелесообразности введения дополнительных санкций против России, однако в последнее время администрация президента США неоднократно расширяла санкционное давление на Москву. В Сенате готовятся к рассмотрению три законопроекта, направленные на усиление давления на РФ, включая признание ее государством-спонсором терроризма, а сам президент заявлял о подготовке законопроекта, который введет жесткие санкции против стран, ведущих бизнес с Россией.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.