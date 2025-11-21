Трамп заявил о скорых «очень мощных» санкциях против РФ

Дональд Трамп пообещал ввести новые санкции против РФ Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп заявил о готовящемся введении «очень мощных» санкций в отношении России в ближайшее время. Соответствующее заявление он сделал в интервью для местного телеканала.

«И они (санкции — ред.) очень мощные. Очень затрудняют продажу нефти», — сказал Трамп в интервью журналисту Брайану Килмиду для Fox News. Трамп не уточнил конкретные сроки, однако указал на то, что они будут направлены на осложнение продажи российской нефти. Ранее администрация действующего президента США также неоднократно расширяла санкционное давление на Москву.